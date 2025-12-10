Кількість небанківських фінустанов в Україні у листопаді зменшилася на шість компаній

У листопаді 2025 року загальна кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на шість компаній і склала 781. Кількість банків, що мають ліцензію, залишилася без змін – 60.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Нацбанку.

За ініціативою заявника ліцензії були анульовані чотирьом установам: фінансовій компанії, ризиковому страховику та двом кредитним спілкам.

Примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям. Крім того, Національний банк поновив дію ліцензії одній кредитній спілці.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ: за ініціативою заявника – одного ризикового страховика та дві кредитні спілки, примусово – три фінансові компанії.

Станом на 1 грудня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

414 фінансових компаній (було 417);

48 страховиків non-life (було 49);

10 life-страховиків (без змін);

1 страховик зі спеціальним статусом;

102 ломбарди (без змін);

86 кредитних спілок (було 88);

1 лізингодавець (без змін);

45 страхових брокерів (без змін);

74 колекторські компанії (без змін).

Кількість банківських груп залишилася на рівні 16, тоді як кількість небанківських фінансових груп зменшилася на одну – до 41.

На платіжному ринку продовжують діяти 15 платіжних систем, створених резидентами, та 10 міжнародних систем. Серед надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ, 12 фінансових установ з правом на надання платіжних послуг, один банк-емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів платіжного ринку належать 58 комерційних агентів (було 49) та 32 технологічні оператори платіжних послуг.

Упродовж листопада до Національного банку надійшло 207 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій: 137 стосувалися фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців, 35 – страховиків, 7 – кредитних спілок і колекторських компаній, 27 – банків, 1 – платіжних установ.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася на чотири компанії, і станом на 1 листопада їхня загальна кількість становила 787. Кількість банків залишалася незмінною – 60 установ.