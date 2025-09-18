Реальний ВВП України у серпні зріс на 8% — оцінка Інституту економічних досліджень

У серпні 2025 року економіка України продемонструвала зростання на 8% у річному вимірі. Головним фактором стало відновлення сільського господарства, де завдяки пізнішому збору врожаю показники піднялися на 37%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оцінку Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Це дозволило компенсувати липневе падіння та суттєво підтримало загальні темпи зростання.

Крім аграрного сектору, позитивну динаміку продемонструвала і переробна промисловість. Додана вартість у галузі зросла на 6% завдяки стабільному попиту, відновленню харчової промисловості та державним закупівлям оборонної продукції.

Торгівля зберегла зростання на рівні 3%, що пояснюється своєчасними виплатами зарплат і соціальної допомоги, а також поступовим підвищенням рівня оплати праці на тлі дефіциту робочої сили. Суттєвий приріст показало й виробництво електроенергії — на 10% у порівнянні з минулим роком, коли масові відключення суттєво знизили обсяги виробництва.

Водночас частина галузей і надалі стикається зі стагнацією. У добувній промисловості зафіксовано падіння на 7%, зумовлене втратою вугільних шахт, хоча певною мірою цю негативну тенденцію компенсував розвиток видобутку будівельних матеріалів. Не краща ситуація і в транспорті: скорочення майже на 10% спричинили зупинка транзиту газу, тимчасове припинення транзиту нафти та зменшення обсягів залізничних перевезень.

Нагадаємо, згідно з оцінкою ІЕД, у червні реальний ВВП зріс на 1,2% до попереднього року, а в цілому за перше півріччя – на 1,3%. У травні відбулось зростання економіки на 2,1%, у квітні – на 1,6%.

Водночас в ІЕД зазначають, що серпневі результати свідчать про відновлювану здатність української економіки, однак стратегічні галузі, такі як транспорт і видобувна промисловість, залишаються вразливими.