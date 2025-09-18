Реальный ВВП Украины в августе вырос на 8% - оценка Института экономических исследований

В августе 2025 года экономика Украины продемонстрировала рост на 8% в годовом исчислении. Главным фактором стало восстановление сельского хозяйства, где благодаря более позднему сбору урожая показатели поднялись на 37%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на оценку Института экономических исследований и политических консультаций.

Это позволило компенсировать июльское падение и существенно поддержало общие темпы роста.

Помимо аграрного сектора, положительную динамику продемонстрировала и перерабатывающая промышленность. Прибавочная стоимость в отрасли выросла на 6% благодаря стабильному спросу, восстановлению пищевой промышленности и закупкам оборонной продукции.

Торговля сохранила рост на уровне 3%, что объясняется своевременными выплатами зарплат и социальной помощи, а также постепенным повышением уровня оплаты труда на фоне дефицита рабочей силы. Существенный прирост показал и производство электроэнергии — на 10% по сравнению с прошлым годом, когда массовые отключения существенно снизили объемы производства.

В то же время часть отраслей и дальше сталкивается со стагнацией. В добывающей промышленности зафиксировано падение на 7%, обусловленное потерей угольных шахт, хотя в определенной степени эту негативную тенденцию компенсировало развитие добычи строительных материалов. Не лучше ситуация и в транспорте: сокращение почти на 10% повлекло за собой остановку транзита газа, временное прекращение транзита нефти и уменьшение объемов железнодорожных перевозок.

Напомним, согласно оценке ИЭД, в июне реальный ВВП вырос на 1,2% к предыдущему году, а в целом за первое полугодие – на 1,3%. В мае произошел рост экономики на 2,1%, в апреле – на 1,6%.

В то же время в ИЭД отмечают, что августовские результаты свидетельствуют о возобновляемой способности украинской экономики, однако стратегические отрасли, такие как транспорт и добывающая промышленность, остаются уязвимыми.