ВВП Украины вырос до 5,3% в ноябре, несмотря на обстрелы энергетики – Минэкономики

В ноябре 2025 г. произошло значительное ускорение роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, достигнув 5,3%. Это значительно выше показателя в 2,3%, зафиксированного в октябре.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, основными драйверами ускорения стали сельское хозяйство, внутренняя торговля, строительство и перерабатывающая промышленность.

По итогам третьего квартала 2025 года рост ВВП, по данным Госстата, составил 2,1%, а за первые девять месяцев текущего года — 1,3%.

Адаптация бизнеса

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что украинская экономика продолжает расти, несмотря на перебои с энергоснабжением, вызванные массированными атаками на критическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что бизнес в дальнейшем успешно адаптируется к сложным условиям.

К тому же Украина демонстрирует более динамичный рост, чем страна-агрессор, имеющая показатель в 1,6% реального ВВП в октябре, в то время как Украина в октябре показала рост в 2,3% и 5,3% в ноябре.

Структурные изменения

Основными факторами, поддерживающими быстрое восстановление и рост, являются реализация программ по восстановлению и развитию бизнеса, финансируемых за счет международной помощи.

Отмечается, что весомый вклад вносит бюджетное финансирование капитальной реконструкции поврежденной критической инфраструктуры, программ строительства жилья (в частности, "єВідновлення" та "єОселя") и закупка отечественной продукции сектора оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, наблюдаются структурные изменения в производстве, демонстрирующие увеличение видов деятельности с высокой добавленной стоимостью, что положительно влияет на экономику. В частности, доля машиностроения в структуре реализации промышленности выросла до 9% против 5,7% в 2021 году.

Промышленные предприятия увеличивают загруженность мощностей в фармацевтике, пищевой, текстильной и деревообрабатывающей отраслях.

Напомним, в августе 2025 года экономика Украины продемонстрировала рост на 8% в годовом исчислении. Главным фактором стало восстановление сельского хозяйства, где благодаря более позднему сбору урожая показатели поднялись на 37%.