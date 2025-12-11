Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ВВП Украины вырос до 5,3% в ноябре, несмотря на обстрелы энергетики – Минэкономики

Украина, деньги
Украинская экономика выросла на 5,3% в ноябре / Depositphotos

В ноябре 2025 г. произошло значительное ускорение роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, достигнув 5,3%. Это значительно выше показателя в 2,3%, зафиксированного в октябре.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, основными драйверами ускорения стали сельское хозяйство, внутренняя торговля, строительство и перерабатывающая промышленность.

По итогам третьего квартала 2025 года рост ВВП, по данным Госстата, составил 2,1%, а за первые девять месяцев текущего года — 1,3%.

Адаптация бизнеса

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что украинская экономика продолжает расти, несмотря на перебои с энергоснабжением, вызванные массированными атаками на критическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что бизнес в дальнейшем успешно адаптируется к сложным условиям.

К тому же Украина демонстрирует более динамичный рост, чем страна-агрессор, имеющая показатель в 1,6% реального ВВП в октябре, в то время как Украина в октябре показала рост в 2,3% и 5,3% в ноябре.

Структурные изменения

Основными факторами, поддерживающими быстрое восстановление и рост, являются реализация программ по восстановлению и развитию бизнеса, финансируемых за счет международной помощи.

Отмечается, что весомый вклад вносит бюджетное финансирование капитальной реконструкции поврежденной критической инфраструктуры, программ строительства жилья (в частности, "єВідновлення" та "єОселя") и закупка отечественной продукции сектора оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, наблюдаются структурные изменения в производстве, демонстрирующие увеличение видов деятельности с высокой добавленной стоимостью, что положительно влияет на экономику. В частности, доля машиностроения в структуре реализации промышленности выросла до 9% против 5,7% в 2021 году.

Промышленные предприятия увеличивают загруженность мощностей в фармацевтике, пищевой, текстильной и деревообрабатывающей отраслях.

Напомним, в августе 2025 года экономика Украины продемонстрировала рост на 8% в годовом исчислении. Главным фактором стало восстановление сельского хозяйства, где благодаря более позднему сбору урожая показатели поднялись на 37%.

Автор:
Татьяна Бессараб