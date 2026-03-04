НБУ предлагает переходный период для расчета достаточности собственного капитала

Национальный банк Украины инициирует введение переходного периода для финансовых компаний с целью постепенного внедрения требований достаточности собственного капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ изменяет подход к расчету пруденциальных требований

НБУ вынес на общественное обсуждение проект изменений в постановление Правления НБУ от 27 декабря 2023 г. № 192 "Об утверждении Положения о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям".

Проектом предусмотрено введение переходного периода до 30 сентября 2026 для расчета финансовыми компаниями пруденциальных требований относительно достаточности собственного капитала без учета отчислений, уменьшающих его размер.

Кроме того, документ предусматривает проведение тестового расчета пруденциальных требований с учетом соответствующих отчислений. Это позволит оценить их влияние на достаточность собственного капитала и подготовиться к полноценному выполнению требований, которое начнется с 1 октября 2026 года.

