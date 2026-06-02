Новый газовый маршрут и добыча в Черном море: о чем договорились Украина и Турция

Украина и Турция обсудили новый газовый маршрут

Украина и Турция приступили к созданию нового маршрута поставки природного газа с привлечением украинской газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа (ПХГ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с Министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром.

Стороны уже работают над коммерческой и технической моделью будущего проекта. Ожидается, что новый логистический маршрут сможет обеспечить транзит до 5 млрд кубометров голубого топлива в год.

При этом ресурс будет назначаться не только внутреннему рынку Украины, но и потребителям в странах Центральной и Восточной Европы.

"Имеем значительный потенциал для углубления сотрудничества как на межгосударственном уровне, так и между нашими компаниями", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме развития новой газовой инфраструктуры стороны обсудили текущую ситуацию в украинской энергосистеме и потребности в контексте подготовки к следующему отопительному сезону, а также перспективы совместной разработки газовых месторождений в Черном море.

Напомним, в Самборском районе Львовской области запланировано строительство нового газопровода внутренней поставки. Длина объекта составит 13 км. Трубопровод соединит установку комплексной подготовки газа с магистральным газопроводом.

