Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Достатність капіталу: фінкомпаніям дали додатковий період адаптації

здание НБУ, часы
Нові вимоги до капіталу фінкомпаній / НБУ

Національний банк України надав фінансовим компаніям додатковий час для адаптації до оновлених вимог щодо достатності власного капіталу. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нові правила НБУ щодо капіталу

Зокрема, перехідний період триватиме до 30 вересня 2026 року. У цей час компанії зможуть оцінити вплив посилених вимог, передбачених Положенням про пруденційні нормативи, та підготуватися до їх повноцінного впровадження, яке розпочнеться з 1 жовтня 2026 року.

Протягом тестового періоду фінансові установи мають щомісяця, станом на перше число, здійснювати пробний розрахунок показників достатності власного капіталу. Це передбачає врахування нових відрахувань, визначених відповідною постановою, аби оцінити готовність до дотримання оновлених вимог.

Нагадаємо, у березні НБУ відновив вимоги щодо формування буферів капіталу та приводить нормативи достатності капіталу у відповідність до законодавства ЄС. Це дозволить створити запас міцності для стабільної роботи банків у періоди економічної нестабільності.

Автор:
Ольга Опенько