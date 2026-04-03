Достатність капіталу: фінкомпаніям дали додатковий період адаптації

Національний банк України надав фінансовим компаніям додатковий час для адаптації до оновлених вимог щодо достатності власного капіталу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нові правила НБУ щодо капіталу

Зокрема, перехідний період триватиме до 30 вересня 2026 року. У цей час компанії зможуть оцінити вплив посилених вимог, передбачених Положенням про пруденційні нормативи, та підготуватися до їх повноцінного впровадження, яке розпочнеться з 1 жовтня 2026 року.

Протягом тестового періоду фінансові установи мають щомісяця, станом на перше число, здійснювати пробний розрахунок показників достатності власного капіталу. Це передбачає врахування нових відрахувань, визначених відповідною постановою, аби оцінити готовність до дотримання оновлених вимог.

Нагадаємо, у березні НБУ відновив вимоги щодо формування буферів капіталу та приводить нормативи достатності капіталу у відповідність до законодавства ЄС. Це дозволить створити запас міцності для стабільної роботи банків у періоди економічної нестабільності.