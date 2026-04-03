Без электроэнергии остались потребители шести областей: где нет света

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 3 апреля часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Графики отключения

В ведомстве напомнили, что 3 апреля во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. С 07:00 до 11:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в Украине снова вводят отключение электроэнергии, и в этот раз их причиной являются не российские атаки или погодные условия, а решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.