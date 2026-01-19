Нефть в мире подорожала на фоне напряжения между Ираном и США: какими будут цены на АЗС

Удорожание нефти и девальвация гривны повлекли за собой рост оптовых цен на бензин и дизель. В то же время, продолжительные отключения света обусловили повышение спроса на эти виды горючего. Учитывая это, опрошенные Delo.ua эксперты считают, что сети АЗС могут отреагировать на новые рыночные реалии уже до конца недели.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть подросли, поскольку некоторые инвесторы все еще опасаются, что США нанесут удар по Ирану. Ожидается, что американский авианосец прибудет в Персидский залив на этой неделе после операций в Южно-Китайском море. Котировки росли на прошлой неделе после того, как в Иране вспыхнули протесты, а президент США Дональд Трамп намекнул на возможность военного вмешательства. Однако нефть начала дешеветь после деэскалации напряжения между двумя странами .

По состоянию на вечер пятницы, 16 января, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на февраль подорожали на $0,37 за баррель, или на 0,58%, — до $64,13 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $0,0 $59,34 за баррель.

Кроме того, рост котировок был обусловлен активностью на американском рынке: трейдеры увеличили закупки в преддверии долгих выходных из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США.

Спрос на горючее для генераторов отменил сезон низкого потребления на АЗС

По оценке консалтинговой компании "Нафторинок", за прошедшую неделю дизель в опте существенно подорожал. По состоянию на вечер пятницы, 16 января, по сравнению с 9 января, средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 1,94 грн/л — до 49,77 грн/л. За 14–16 января прирост составил 40 коп./л.

Мировой рынок остается неустойчивым: 16 января по сравнению с предыдущим днем котировки газойля (основное сырье для изготовления дизельного горючего) на Лондонской бирже выросли на $11,1/т до $651,90/т. Курс гривны также колеблется: по данным НБУ доллар подорожал на 20 коп. – до 43,40 грн, а евро – на 12 коп. – до 50,44 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте также рос в цене. По состоянию на 16 января по сравнению с 9 января средняя цена бензина А-95 повысилась на 1,12 грн/л – до 51,52 грн/л. По сравнению с 14 января средняя цена выросла на 41 коп./л.

В то же время котировки бензина А-95 в европейских портах накануне 15 января, напротив, снизились. В портах Северо-Западной Европы бензин подешевел на $25/т - до $608-630/т, а в Средиземноморье - на $20-24/т, до $634-652/т (CIF).

На фоне длительных отключений электроэнергии и понижения температуры операторы АЗС фиксируют активизацию спроса на горючее, следствием чего стало превышение привычных объемов продаж. Параллельно растет популярность сопутствующих сервисов, в частности, магазинов и кафе при станциях. В конце недели зафиксирован резкий рост стоимости зимнего премиального дизтоплива. В течение двух дней средняя цена этого продукта выросла на 1,11 грн/л до 64,28 грн/л, тогда как с начала года прирост составил 2,73 грн/л, или 4,4%. Больше цена выросла на станциях столичной KLO (+3,3 грн/л, до 69,59 грн/л) и SOCAR (+3 грн/л, до 69,99–70,99 грн/л). На АЗС ОККО и WOG премиальное дизтопливо подорожало на 1 грн/л – до 69,99 грн/л. Также цена выросла на АЗС Ukrnafta (+2 грн/л до 66,99 грн/л) и в ряде региональных сетей. В то же время, цены не премиальных марок горючего остаются стабильными. По состоянию на вечер пятницы, 16 января, по сравнению с 9 января, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 14 коп./л — до 55,71 грн/л, а средняя цена дизтоплива — на 4 коп./л, до 58,97 грн/л.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что цены на бензин и дизтопливо на АЗС могут вырасти в ближайшее время. Основными факторами стали одновременно рост мировых цен на нефть и девальвация национальной валюты. Поскольку Украина полностью зависит от импорта нефтепродуктов, подорожание барреля до $66 и рост курса доллара на 1 грн. суммарно повысили себестоимость литра горючего более чем на 3,30 грн. Сначала Куюн прогнозировал удорожание горючего на 2 грн/л. Однако после того, как 16 января снизились котировки горючего в ЕС, эксперт скорректировал прогноз: бензин и дизтопливо подорожают на 1 грн/л .

С этим соглашается и основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. Он отмечает, что из-за роста спроса на топливо для генераторов потребление горючего в Украине за первые две недели января находится на достаточно высоком уровне. Это нетипично для зимы, когда на рынке обычно наблюдается затишье. В результате сети АЗС быстро реализовали дешевый ресурс, завезенный до начала действия новых акцизов на горючее , который планировали продавать в течение всего января.

Потребление сейчас на уровне мая, но у нас есть проблемы с логистикой, потому что очень тяжело перевозить горючее в таких условиях. Кроме того, дизтопливо замерзает, поэтому сетям приходится добавлять в горючее примеси, которые недешевы. Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его мнению, к концу этой недели сети ОККО и WOG повысят цены на 1 грн/л, а затем это сделают и другие операторы.

Спрос на автогаз минимален, но дешеветь горючее не будет

По данным "Нафторинка", за прошедшую неделю оптовые цены на пропан-бутан в Украине несколько выросли. По состоянию на 16 января, по сравнению с 14 января, средняя цена пропан-бутана на условиях доставки увеличилась на 31 грн/т — до 61 251 грн/т. Это было обусловлено повышением цен крупным трейдером "Ост газ групп" во Львовской и Ивано-Франковской областях на 1 тыс. грн/т – до 59 729 грн/т и 60 229 грн/т соответственно.

Средняя цена самовывозом снизилась на 199 грн/т – до 59 420 грн/т. Компания "ТД ДМС Трейд" снизила цены в Кировоградской и Киевской областях на 500 и 5 100 грн/т - до 59 500 и 59 900 грн/т соответственно. В то же время, трейдер RLS в Днепропетровской и Полтавской областях повысил цены на 400–1 300 грн/т — до 58 000–59 500 грн/т.

На торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 14 января 135 т LPG было реализовано за 57 700 грн/т (с НДС), что на 500 грн/т дешевле по сравнению с торгами 8 января, где реализовывались аналогичные объемы. 15 января на "Украинской энергетической бирже" компания "Полтава Газтрейд" провела торги, где успешно реализовала 323 т сжиженного газа с отгрузкой в Закарпатской области по цене 56 500 грн/т.

На АЗС цена автогаза демонстрирует незначительный рост: на 16 января по сравнению с 9 января средняя цена этого вида горючего выросла на 17 коп./л — до 38,04 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе не стоит ожидать существенных изменений цен на газ в опте и АЗС . Спрос на газ остается низким, однако на снижение цен рассчитывать не стоит, поскольку импортеры работают с минимальной маржой — на грани себестоимости.

Рост потребления из-за блекаутов мы не видим. Возможно, оно есть, но это нивелируется тем, что спрос на этот вид топлива существенно снизился. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 39,99 WOG 61,99 61,99 39,98 Socar 61,99 61,99 39,98 Motto 58,49 57,99 35,99 БРСМ-Нафта 56,99 55,99 35,99

Данные: приложения сетей АЗС.