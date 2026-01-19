- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нефть в мире подорожала на фоне напряжения между Ираном и США: какими будут цены на АЗС
Удорожание нефти и девальвация гривны повлекли за собой рост оптовых цен на бензин и дизель. В то же время, продолжительные отключения света обусловили повышение спроса на эти виды горючего. Учитывая это, опрошенные Delo.ua эксперты считают, что сети АЗС могут отреагировать на новые рыночные реалии уже до конца недели.
В конце прошлой недели мировые цены на нефть подросли, поскольку некоторые инвесторы все еще опасаются, что США нанесут удар по Ирану. Ожидается, что американский авианосец прибудет в Персидский залив на этой неделе после операций в Южно-Китайском море. Котировки росли на прошлой неделе после того, как в Иране вспыхнули протесты, а президент США Дональд Трамп намекнул на возможность военного вмешательства. Однако нефть начала дешеветь после деэскалации напряжения между двумя странами .
По состоянию на вечер пятницы, 16 января, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на февраль подорожали на $0,37 за баррель, или на 0,58%, — до $64,13 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $0,0 $59,34 за баррель.
Кроме того, рост котировок был обусловлен активностью на американском рынке: трейдеры увеличили закупки в преддверии долгих выходных из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США.
Спрос на горючее для генераторов отменил сезон низкого потребления на АЗС
По оценке консалтинговой компании "Нафторинок", за прошедшую неделю дизель в опте существенно подорожал. По состоянию на вечер пятницы, 16 января, по сравнению с 9 января, средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 1,94 грн/л — до 49,77 грн/л. За 14–16 января прирост составил 40 коп./л.
Мировой рынок остается неустойчивым: 16 января по сравнению с предыдущим днем котировки газойля (основное сырье для изготовления дизельного горючего) на Лондонской бирже выросли на $11,1/т до $651,90/т. Курс гривны также колеблется: по данным НБУ доллар подорожал на 20 коп. – до 43,40 грн, а евро – на 12 коп. – до 50,44 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.
Бензин в опте также рос в цене. По состоянию на 16 января по сравнению с 9 января средняя цена бензина А-95 повысилась на 1,12 грн/л – до 51,52 грн/л. По сравнению с 14 января средняя цена выросла на 41 коп./л.
В то же время котировки бензина А-95 в европейских портах накануне 15 января, напротив, снизились. В портах Северо-Западной Европы бензин подешевел на $25/т - до $608-630/т, а в Средиземноморье - на $20-24/т, до $634-652/т (CIF).
На фоне длительных отключений электроэнергии и понижения температуры операторы АЗС фиксируют активизацию спроса на горючее, следствием чего стало превышение привычных объемов продаж. Параллельно растет популярность сопутствующих сервисов, в частности, магазинов и кафе при станциях.
В конце недели зафиксирован резкий рост стоимости зимнего премиального дизтоплива. В течение двух дней средняя цена этого продукта выросла на 1,11 грн/л до 64,28 грн/л, тогда как с начала года прирост составил 2,73 грн/л, или 4,4%. Больше цена выросла на станциях столичной KLO (+3,3 грн/л, до 69,59 грн/л) и SOCAR (+3 грн/л, до 69,99–70,99 грн/л). На АЗС ОККО и WOG премиальное дизтопливо подорожало на 1 грн/л – до 69,99 грн/л. Также цена выросла на АЗС Ukrnafta (+2 грн/л до 66,99 грн/л) и в ряде региональных сетей.
В то же время, цены не премиальных марок горючего остаются стабильными. По состоянию на вечер пятницы, 16 января, по сравнению с 9 января, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 14 коп./л — до 55,71 грн/л, а средняя цена дизтоплива — на 4 коп./л, до 58,97 грн/л.
Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что цены на бензин и дизтопливо на АЗС могут вырасти в ближайшее время. Основными факторами стали одновременно рост мировых цен на нефть и девальвация национальной валюты. Поскольку Украина полностью зависит от импорта нефтепродуктов, подорожание барреля до $66 и рост курса доллара на 1 грн. суммарно повысили себестоимость литра горючего более чем на 3,30 грн. Сначала Куюн прогнозировал удорожание горючего на 2 грн/л. Однако после того, как 16 января снизились котировки горючего в ЕС, эксперт скорректировал прогноз: бензин и дизтопливо подорожают на 1 грн/л.
С этим соглашается и основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. Он отмечает, что из-за роста спроса на топливо для генераторов потребление горючего в Украине за первые две недели января находится на достаточно высоком уровне. Это нетипично для зимы, когда на рынке обычно наблюдается затишье. В результате сети АЗС быстро реализовали дешевый ресурс, завезенный до начала действия новых акцизов на горючее , который планировали продавать в течение всего января.
По его мнению, к концу этой недели сети ОККО и WOG повысят цены на 1 грн/л, а затем это сделают и другие операторы.
Спрос на автогаз минимален, но дешеветь горючее не будет
По данным "Нафторинка", за прошедшую неделю оптовые цены на пропан-бутан в Украине несколько выросли. По состоянию на 16 января, по сравнению с 14 января, средняя цена пропан-бутана на условиях доставки увеличилась на 31 грн/т — до 61 251 грн/т. Это было обусловлено повышением цен крупным трейдером "Ост газ групп" во Львовской и Ивано-Франковской областях на 1 тыс. грн/т – до 59 729 грн/т и 60 229 грн/т соответственно.
Средняя цена самовывозом снизилась на 199 грн/т – до 59 420 грн/т. Компания "ТД ДМС Трейд" снизила цены в Кировоградской и Киевской областях на 500 и 5 100 грн/т - до 59 500 и 59 900 грн/т соответственно. В то же время, трейдер RLS в Днепропетровской и Полтавской областях повысил цены на 400–1 300 грн/т — до 58 000–59 500 грн/т.
На торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 14 января 135 т LPG было реализовано за 57 700 грн/т (с НДС), что на 500 грн/т дешевле по сравнению с торгами 8 января, где реализовывались аналогичные объемы. 15 января на "Украинской энергетической бирже" компания "Полтава Газтрейд" провела торги, где успешно реализовала 323 т сжиженного газа с отгрузкой в Закарпатской области по цене 56 500 грн/т.
На АЗС цена автогаза демонстрирует незначительный рост: на 16 января по сравнению с 9 января средняя цена этого вида горючего выросла на 17 коп./л — до 38,04 грн/л.
По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе не стоит ожидать существенных изменений цен на газ в опте и АЗС. Спрос на газ остается низким, однако на снижение цен рассчитывать не стоит, поскольку импортеры работают с минимальной маржой — на грани себестоимости.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|61,99
|39,99
|WOG
|61,99
|61,99
|39,98
|Socar
|61,99
|61,99
|39,98
|Motto
|58,49
|57,99
|35,99
|БРСМ-Нафта
|56,99
|55,99
|35,99
Данные: приложения сетей АЗС.