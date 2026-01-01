Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,35

--0,03

EUR

49,79

--0,06

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине выросли акцизы на топливо: как изменятся цены на АЗС

АЗС
С начала Нового года импортеры горючего будут вынуждены оплатить акциз на границе по новым ставкам

С 1 января 2026 года в Украине выросли акцизы на все виды горючего. Соответствующий закон президент Владимир Зеленский подписал 1 сентября 2024 года, сообщает Delo.ua.

С начала Нового года импортеры горючего будут вынуждены оплатить акциз на границе по новым ставкам. На бензин ставка выросла с €271,7 до €300,8 евро за 1000 л, на дизельное топливо – с €215,7 до €253,8 за 1000 л, на сжиженный газ – со €193 до €271 за 1000 литров.

Соответствующий закон был принят, чтобы выровнять минимальный размер ставок акцизов на горючее в Украине и ЕС. Он предусматривает установление графика ежегодного увеличения акцизного налога на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Окончательная ставка акциза на бензин будет составлять €359, на дизтопливо - €330, на газ - €277.

Напомним, что при принятии этого закона в парламенте, а также на топливном рынке продолжались ожесточенные споры вокруг размера акциза на сжиженный газ. Согласно европейской директиве минимальный размер составляет €125 за 1000 кг (ориентировочно €68 за 1000 л). В первом чтении Верховная рада провалила голосование за правительственный законопроект и приняла альтернативный, предусматривавший максимальную ставку акциза на пропан-бутан в размере €70 за 1000 л. Но во втором чтении парламентарии одобрили правку, повысившую размер ставки до уровня, которую ранее предлагал Кабмин.

Как изменятся цены на топливо

Несмотря на рост акцизов, эксперты говорят, что в январе украинцы не увидят рост цен на стелах АЗС. Хотя из-за роста акцизов на все виды горючего с 1 января себестоимость импорта бензина А-95 вырастет на 2,22 грн/л, а дизтоплива – на 1,8 грн/л. Однако это не должно отразиться на ценах горючего на АЗС, поскольку фактор акцизов будет нивелирован снижением котировок горючего в ЕС, а также сохранением значительной маржи на АЗС.

Между тем, рынок автогаза в конце декабря вошел в сезон низкого потребления, а в течение января бизнес ожидает профицит в этом сегменте. Это удержит операторов от повышения цен на стелах.

Автор:
Степан Крьока