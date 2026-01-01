В Украине выросли акцизы на топливо: как изменятся цены на АЗС

С 1 января 2026 года в Украине выросли акцизы на все виды горючего. Соответствующий закон президент Владимир Зеленский подписал 1 сентября 2024 года, сообщает Delo.ua.

С начала Нового года импортеры горючего будут вынуждены оплатить акциз на границе по новым ставкам. На бензин ставка выросла с €271,7 до €300,8 евро за 1000 л, на дизельное топливо – с €215,7 до €253,8 за 1000 л, на сжиженный газ – со €193 до €271 за 1000 литров.

Соответствующий закон был принят, чтобы выровнять минимальный размер ставок акцизов на горючее в Украине и ЕС. Он предусматривает установление графика ежегодного увеличения акцизного налога на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Окончательная ставка акциза на бензин будет составлять €359, на дизтопливо - €330, на газ - €277.

Напомним, что при принятии этого закона в парламенте, а также на топливном рынке продолжались ожесточенные споры вокруг размера акциза на сжиженный газ. Согласно европейской директиве минимальный размер составляет €125 за 1000 кг (ориентировочно €68 за 1000 л). В первом чтении Верховная рада провалила голосование за правительственный законопроект и приняла альтернативный, предусматривавший максимальную ставку акциза на пропан-бутан в размере €70 за 1000 л. Но во втором чтении парламентарии одобрили правку, повысившую размер ставки до уровня, которую ранее предлагал Кабмин.

Как изменятся цены на топливо

Несмотря на рост акцизов, эксперты говорят, что в январе украинцы не увидят рост цен на стелах АЗС. Хотя из-за роста акцизов на все виды горючего с 1 января себестоимость импорта бензина А-95 вырастет на 2,22 грн/л, а дизтоплива – на 1,8 грн/л. Однако это не должно отразиться на ценах горючего на АЗС, поскольку фактор акцизов будет нивелирован снижением котировок горючего в ЕС, а также сохранением значительной маржи на АЗС.

Между тем, рынок автогаза в конце декабря вошел в сезон низкого потребления, а в течение января бизнес ожидает профицит в этом сегменте. Это удержит операторов от повышения цен на стелах.