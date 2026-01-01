В Україні зросли акцизи на пальне: як зміняться ціни на АЗС

З 1 січня 2026 в Україні зросли акцизи на всі види пального. Відповідний закон президент Володимир Зеленський підписав 1 вересня 2024 року, повідомляє Delo.ua .

Від початку Нового року імпортери пального будуть змушені сплатити акциз на кордоні за новими ставками. На бензин ставка зросла з €271,7 до €300,8 євро за 1000 л, на дизельне пальне — з €215,7 до €253,8 за 1000 л, на скраплений газ — з €193 до €271 за 1000 літрів.

Відповідний закон був ухвалений, щоб вирівняти мінімальний розмір ставок акцизів на пальне в Україні та ЄС. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Остаточна ставка акцизу на бензин складатиме €359, на дизпальне — €330, на газ — €277.

Нагадаємо, що під час ухвалення цього закону в парламенті, а також на паливному ринку тривали запеклі суперечки навколо розміру акцизу на скраплений газ. Відповідно до європейської директиви мінімальний розмір становить €125 за 1 000 кг (орієнтовно €68 за 1 000 л). У першому читанні Верховна рада провалила голосування за урядовий законопроєкт та ухвалила альтернативний, що передбачав максимальну ставку акцизу на пропан-бутан у розмірі €70 за 1000 л. Але в другому читанні парламентарі схвалили правку, яка підвищила розмір ставки до рівня, яку раніше пропонував Кабмін.

Як зміняться ціни на пальне

Попри зростання акцизів експерти кажуть, що у січні українці не побачать зростання цін на стелах АЗС. Хоча через зростання акцизів на всі види пального з 1 січня собівартість імпорту бензину А-95 зросте на 2,22 грн/л, а дизпалива — на 1,8 грн/л. Однак це не повинно позначитися на цінах пального на АЗС, оскільки фактор акцизів буде нівельований зниженням котирувань пального в ЄС, а також збереженням значної маржі на АЗС.

Тим часом ринок автогазу наприкінці грудня увійшов в сезон низького споживання, а протягом січня бізнес очікує профіцит у цьому сегменті. Це втримає операторів від підвищення цін на стелах.