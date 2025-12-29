Нафта дешевшає в очікуванні профіциту та мирної угоди між Росією та Україною: якими будуть ціни на АЗС у січні

Нафта у світі дешевшає, оскільки ринок очікує профіциту на ринку у наступному році. Тим часом український ринок очікує на початок дії нових акцизів. Втім за оцінкою експертів та учасників ринку, яких опитало Delo.ua , через високу маржу мереж та зниження попиту на пальне здорожчання бензину, дизпалива та автогазу на АЗС у січні не відбудеться.

Світові нафтові ринки наприкінці року продовжили зниження, оскільки трейдери відреагували на прогнозований у 2026 році профіцит сировини. Хоча перебої з постачанням з Венесуели дещо втримали ціни від падіння до мінімумів з 2020 року, загальний тренд залишився низхідним через надлишок нафти у світі. За грудневим прогнозом Міжнародної енергетичної агенції, у 2026 році світова пропозиція перевищить попит на 3,84 млн барелів на добу, що складає близько 4% глобального попиту.

Станом на вечір п’ятниці, 26 грудня, порівняно з попереднім днем ф’ючерси еталонної марки Brent на лютий здешевшали на $1,6 за барель, або на 2,57%, — до $60,64 за барель, а лютневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшилися на $1,61, або на 2,76%, — до $56,74 за барель. Від початку року нафта марки Brent здешевшала на 19%, а WTI — на 21%.

Трейдери також спостерігають за перемовинами, що могли б покласти край війні Росії та України, оскільки мирна угода могла б призвести до зняття санкцій з російського нафтового сектору. За результатами зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Білого дому Дональдом Трампом 28 грудня очікувався значний прогрес у розробці рамкової мирної угоди з 20 пунктів, що, у результаті, могло б наблизити остаточне завершення війни.

Українці не побачать зростання цін на АЗС через нові акцизи

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", за тиждень дизель у гурті на українському ринку здешевшав. Станом на вечір п’ятниці, 26 грудня, порівняно з 19 грудня середня ціна дизельного пального знизилася на 14 коп./л — до 47,14 грн/л.

На зовнішніх ринках також спостерігається зниження котирувань. Станом на 26 грудня, порівняно з попереднім днем, котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі знизилися на $7,60/т, або на 1,2%, — до $620,60/т. Курс національної валюти дещо зміцнився: євро відносно гривні здешевшало на 7 коп., а долар — на 32 коп. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті за минулий тиждень здорожчав: станом на 26 грудня, порівняно з 19 грудня, середня ціна бензину А-95 зросла на 31 коп./л — до 49,87 грн/л.

На АЗС ціни на бензин та дизель залишалися відносно стабільними. Станом на 26 грудня, порівняно з 19 грудня, середня ціна бензину А-95 зросла на 9 коп./л — до 59,22 грн/л, а середня ціна дизпального — на 1 коп./л, до 58,93 грн/л. Більшість великих мереж утрималися від знижок на пальне до Різдва, пропонуючи здебільшого бонуси та подарунки. Винятком стала мережа Parallel, де 23–24 грудня на всіх станціях бензин та дизпальне подешевшали на 2,54 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л. Також знижки пропонували невеликі мережі Autotrans, "Дніпронефть", Denoil та черкаські мережі McLaut, "Перон", Neon.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня не варто чекати суттєвої динаміки на АЗС через святкування Нового року . Водночас гуртові трейдери вже з 29 грудня почнуть підвищувати ціни, готуючись до нових акцизів. Через зростання акцизів на всі види пального з 1 січня собівартість імпорту бензину А-95 зросте на 2,22 грн/л, а дизпалива — на 1,8 грн/л. Однак це не повинно позначитися на цінах пального на АЗС, оскільки фактор акцизів буде нівельований зниженням котирувань пального в ЄС, а також збереженням значної маржі на АЗС.

Маржа на АЗС зараз складає 50% і могла б перекрити акцизи кілька разів. Навіть попри акцизи у великих мереж буде потенціал до зниження ціни на 2–3 грн/л. А от чи скористаються вони ним — під питанням Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Бізнесмен вказує на те, що наразі споживання пального залишається вкрай низьким навіть попри фактор генераторів. Тож мережі можуть відмовитися від скорочення маржі, щоб компенсувати зниження обсягів продажів. Таким чином протягом січня ціни на АЗС з великою ймовірністю залишатимуться стабільними. Хоча є невеликі шанси, що мережі все ж підуть на зниження цін на бензин та дизель у межах 2–3 грн/л.

У січні ринок пропан-бутану очікує профіцит

За даними "Нафторинку", станом на 26 грудня, порівняно з 22 грудня, середня гуртова ціна LPG в Україні на умовах доставки зросла на 1 031 грн/т — до 62 229 грн/т. Це пов’язано з тим, що великий гуртовий трейдер "Полтава Газтрейд" підвищив ціну пального в більшості регіонів на 1 275–2 500 грн/т.

Тим часом середня гуртова ціна газу на умовах самовивозу знизилася на 621 грн/т — до 59 843 грн/т. Низка трейдерів у південних та західних регіонах, а також у Києві, знизили прайси на відвантаження пального.

За перші 24 дні грудня середньодобовий імпорт газу знизився на 15% порівняно з листопадом — до 2,43 тис. т/добу. Найбільше скорочення відзначено у трейдера "Сентуріон Груп", який імпортував на 56% менше ресурсу (0,16 тис. т/добу). Також темпи імпорту знизили Avantage7 (на 39%, до 0,14 тис. т/добу) та "Вігазтрейд" (на 33%, до 0,19 тис. т/добу). Водночас компанія "Євро Смарт Пауер" збільшила середньодобовий імпорт на 39%, досягнувши рівня 0,45 тис. т/добу, а "Полтава Газтрейд" наростила постачання на 36%, до 0,28 тис. т/добу.

На АЗС пропан-бутан почав дешевшати після зростання, що тривало півтора місяця. Більшість великих мереж утрималися від перегляду цін, а основний внесок у зниження зробили середні та локальні оператори. Avantage7 зменшила ціну LPG на 1,5 грн/л — до 33,95 грн/л. У мережі VST газ подешевшав на 1 грн/л — до 38,90 грн/л. Одеський оператор "Єгаз" знизив ціну на 1 грн/л — до 37,95 грн/л. Зниження цін також відбулося на станціях "БРСМ-Нафта", "Motto", ManGo. Водночас деякі локальні оператори продовжили підвищувати ціни. У середньому ціни залишилися майже незмінними: станом на 26 грудня, порівняно з 19 грудня, середня ціна пропан-бутану зросла на 4 коп./л — до 37,44 грн/л.

У новорічний тиждень бізнес очікує від ринку скрапленого газу зниження споживання, каже засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. Через це гуртові трейдери вже почали знижувати маржу, щоб знайти покупця. Втім ціни на АЗС цього тижня залишатимуться незмінними , оскільки в мереж залишилися значні запаси пального, закупленого за високою ціною.

Протягом січня Шубан очікує на поступове зниження гуртової ціни, оскільки ринок увійшов у сезон низького споживання. Тож у перший місяць року середня ціна газу знизиться до 55 тис. грн/т. Ціни на АЗС у січні також можуть знизитися в межах 1 грн/л попри нові акцизи .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 38,99 WOG 61,99 61,99 38,98 Socar 61,99 61,99 38,98 Motto 58,49 57,99 35,49 БРСМ-Нафта 54,99 54,99 34,99

Дані: застосунки мереж АЗС.