Нефть дешевеет в ожидании профицита и мирного соглашения между Россией и Украиной: какими будут цены на АЗС в январе

Нефть в мире дешевеет, поскольку рынок ожидает профицита на рынке в следующем году. Тем временем украинский рынок ожидает начала действия новых акцизов. Впрочем, по оценке экспертов и участников рынка, которых опросило Delo.ua , из-за высокой маржи сетей и снижения спроса на горючее удорожание бензина, дизтоплива и автогаза на АЗС в январе не состоится.

Мировые нефтяные рынки в конце года продолжили понижение, поскольку трейдеры отреагировали на прогнозируемый в 2026 году профицит сырья. Хотя перебои со снабжением Венесуэлы несколько удержали цены от падения до минимумов с 2020 года, общий тренд остался нисходящим из-за избытка нефти в мире. По декабрьскому прогнозу Международного энергетического агентства, в 2026 году мировое предложение превысит спрос на 3,84 млн баррелей в сутки, что составляет около 4% глобального спроса.

По состоянию на вечер пятницы, 26 декабря, по сравнению с предыдущим днем фьючерсы эталонной марки Brent на февраль подешевели на $1,6 за баррель, или на 2,57%, — до $60,64 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermedia, до $56,74 за баррель. С начала года нефть марки Brent подешевела на 19%, а WTI – на 21%.

Трейдеры также наблюдают за переговорами, которые могли бы покончить с войной России и Украины, поскольку мирное соглашение могло бы привести к снятию санкций с российского нефтяного сектора. По результатам встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом 28 декабря ожидался значительный прогресс в разработке рамочного мирного соглашения с 20 пунктов, что в результате могло бы приблизить окончательное завершение войны.

Украинцы не увидят рост цен на АЗС из-за новых акцизов

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", через неделю дизель в опте на украинском рынке подешевел. По состоянию на вечер пятницы, 26 декабря по сравнению с 19 декабря средняя цена дизельного горючего снизилась на 14 коп./л – до 47,14 грн/л.

На внешних рынках также наблюдается понижение котировок. По состоянию на 26 декабря по сравнению с предыдущим днем котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $7,60/т, или на 1,2% — до $620,60/т. Курс национальной валюты несколько укрепился: евро по отношению к гривне подешевел на 7 коп., а доллар — на 32 коп. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте за прошлую неделю подорожал: по состоянию на 26 декабря по сравнению с 19 декабря средняя цена бензина А-95 выросла на 31 коп./л - до 49,87 грн/л.

На АЗС цены на бензин и дизель оставались относительно стабильными. По состоянию на 26 декабря по сравнению с 19 декабря средняя цена бензина А-95 выросла на 9 коп./л – до 59,22 грн/л, а средняя цена дизтоплива – на 1 коп./л, до 58,93 грн/л. Большинство крупных сетей воздержались от скидок на горючее к Рождеству, предлагая в основном бонусы и подарки. Исключением стала сеть Parallel, где 23-24 декабря на всех станциях бензин и дизтопливо подешевели на 2,54 грн/л, а автогаз - на 1 грн/л. Также скидки предлагали небольшие сети Autotrans, "Днепронефть", Denoil и черкасские сети McLaut, "Перон", Neon.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе не стоит ждать существенной динамики на АЗС из-за празднования Нового года . В то же время, оптовые трейдеры уже с 29 декабря начнут повышать цены, готовясь к новым акцизам. Из-за роста акцизов на все виды горючего с 1 января себестоимость импорта бензина А-95 вырастет на 2,22 грн/л, а дизтоплива – на 1,8 грн/л. Однако это не должно отразиться на ценах горючего на АЗС, поскольку фактор акцизов будет нивелирован снижением котировок горючего в ЕС, а также сохранением значительной маржи на АЗС.

Маржа на АЗС сейчас составляет 50% и могла перекрыть акцизы несколько раз. Даже, несмотря на акцизы, у больших сетей будет потенциал к снижению цены на 2–3 грн/л. А вот воспользуются ли они им — под вопросом Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Бизнесмен указывает на то, что потребление топлива остается крайне низким даже несмотря на фактор генераторов. Так что сети могут отказаться от сокращения маржи, чтобы компенсировать снижение объемов продаж. Таким образом В течение января цены на АЗС с большой вероятностью будут оставаться стабильными. Хотя есть небольшие шансы, что сети пойдут на снижение цен на бензин и дизель в пределах 2–3 грн/л.

В январе рынок пропан-бутана ожидает профицит

По данным "Нафторинка", по состоянию на 26 декабря по сравнению с 22 декабря средняя оптовая цена LPG в Украине на условиях доставки выросла на 1 031 грн/т - до 62 229 грн/т. Это связано с тем, что крупный оптовый трейдер "Полтава Газтрейд" повысил цену горючего в большинстве регионов на 1275–2500 грн/т.

Между тем, средняя оптовая цена газа на условиях самовывоза снизилась на 621 грн/т — до 59 843 грн/т. Ряд трейдеров в южных и западных регионах, а также в Киеве снизили прайсы на отгрузку горючего.

За первые 24 дня декабря среднесуточный импорт газа снизился на 15% по сравнению с ноябрем – до 2,43 тыс. т/сутки. Наибольшее сокращение отмечено у трейдера "Сентурион Групп", импортировавшего на 56% меньше ресурса (0,16 тыс. т/сутки). Также темпы импорта снизили Avantage7 (на 39% до 0,14 тыс. т/сут) и "Вигазтрейд" (на 33% до 0,19 тыс. т/сут). В то же время компания "Евро Смарт Пауэр" увеличила среднесуточный импорт на 39%, достигнув уровня 0,45 тыс. т/сутки, а "Полтава Газтрейд" нарастила поставки на 36%, до 0,28 тыс. т/сутки.

На АЗС пропан-бутан начал дешеветь после роста, длившегося полтора месяца. Большинство крупных сетей воздержались от пересмотра цен, а основной вклад в понижение внесли средние и локальные операторы. Avantage7 снизила цену LPG на 1,5 грн/л — до 33,95 грн/л. В сети VST газ подешевел на 1 грн/л – до 38,90 грн/л. Одесский оператор "Егаз" снизил цену на 1 грн/л - до 37,95 грн/л. Снижение цен также произошло на станциях "БРСМ-Нафта", "Motto", ManGo. В то же время, некоторые локальные операторы продолжили повышать цены. В среднем цены остались почти неизменными: по состоянию на 26 декабря по сравнению с 19 декабря средняя цена пропан-бутана выросла на 4 коп./л – до 37,44 грн/л.

В новогоднюю неделю бизнес ожидает от рынка сжиженного газа снижения потребления, говорит основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан. Поэтому оптовые трейдеры уже начали снижать маржу, чтобы найти покупателя. Впрочем , цены на АЗС на этой неделе будут оставаться неизменными , поскольку у сетей остались значительные запасы горючего, закупленного по высокой цене.

В течение января Шубан ожидает постепенного снижения оптовой цены, поскольку рынок вошел в сезон низкого потребления. Так что В первый месяц года средняя цена газа снизится до 55 тыс. грн/т. Цены на АЗС в январе также могут снизиться в пределах 1 грн/л, несмотря на новые акцизы. .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 38,99 WOG 61,99 61,99 38,98 Socar 61,99 61,99 38,98 Motto 58,49 57,99 35,49 БРСМ-Нафта 54,99 54,99 34,99

Данные: приложения сетей АЗС.