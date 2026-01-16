Нефть дешевеет на фоне деэскалации между США и Ираном: как заявления Трампа изменили рынок

Нефть продолжает дешеветь, потому что угроза военного конфликта между США и Ираном отступила, а риски поставки сырья уменьшились.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Основной причиной снижения стоимости сырья стало уменьшение опасений по поводу возможных перебоев со снабжением после того, как вероятность военного удара США по Ирану существенно снизилась.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 21 цент, или на 0,3%, составив 63,55 доллара за баррель. В то же время, американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 15 центов, или на 0,3%, до отметки 59,04 доллара за баррель.

Влияние протестов в Тегеране

Положительным сигналом для рынка стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что интенсивность подавления протестов в Тегеране снижается. Это развеяло страхи инвесторов по поводу масштабных военных действий, которые могли бы парализовать поставки нефти из региона.

В аналитическом примечании BMI отмечается, что именно решение Вашингтона воздержаться от ударов по Ирану заставило Brent потерять часть предыдущего роста, хотя цены все еще остаются выше показателей прошлой недели.

Несмотря на текущее успокоение, эксперты BMI предупреждают о возможной волатильности в будущем из-за политической нестабильности в Иране, поскольку рынки продолжают оценивать риски внезапных перебоев.

Прогнозы аналитиков и баланс спроса

В то же время аналитики в целом настроены пессимистично по прогнозам роста поставок в этом году, несмотря на надежду ОПЕК на сбалансированность рынка.

Как отметила Приянка Сачдева, старшая аналитика рынка Phillip Nova, если не произойдет резкого роста спроса со стороны Китая или реальной остановки физических потоков сырья, цена на нефть марки Brent будет оставаться в стабильном диапазоне от 57 до 67 долларов за баррель.

Заявления Трампа по Ирану

Выступая в Овальном кабинете в среду, Дональд Трамп отметил, что волна насилия во время подавления протестов в Иране начинает спадать.

По его словам, нет плана масштабных казней протестующих, хотя аналитики и дипломаты продолжают предостерегать о рисках возможного военного вмешательства США.

Несмотря на определенное смягчение риторики, президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжает рассматривать все варианты действий, включая военные удары для защиты демонстрантов.

Напомним, цены на нефть в четверг снизились с многомесячных максимумов. Рынок успокоился после того, как Дональд Трамп развеял опасения по поводу прямого военного столкновения США и Ирана.