Нафта дешевшає на тлі деескалації між США та Іраном: як заяви Трампа змінили ринок

Нафта продовжує дешевшати, бо загроза військового конфлікту між США та Іраном відступила, а ризики для постачання сировини зменшилися.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Основною причиною зниження вартості сировини стало зменшення побоювань щодо можливих перебоїв із постачанням після того, як ймовірність військового удару США по Ірану суттєво знизилася.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 21 цент, або на 0,3%, склавши 63,55 долара за барель. Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 15 центів, або на 0,3%, до позначки 59,04 долара за барель.

Вплив протестів у Тегерані

Позитивним сигналом для ринку стала заява президента США Дональда Трампа про те, що інтенсивність придушення протестів у Тегерані знижується. Це розвіяло страхи інвесторів щодо масштабних військових дій, які могли б паралізувати постачання нафти з регіону.

В аналітичній примітці BMI зазначається, що саме рішення Вашингтона утриматися від ударів по Ірану змусило Brent втратити частину попереднього зростання, хоча ціни все ще залишаються вищими за показники минулого тижня.

Попри поточне заспокоєння, експерти BMI попереджають про можливу волатильність у майбутньому через політичну нестабільність в Ірані, оскільки ринки продовжують оцінювати ризики раптових перебоїв.

Прогнози аналітиків та баланс попиту

Водночас аналітики загалом налаштовані песимістично щодо прогнозів зростання поставок цього року, попри сподівання ОПЕК на збалансованість ринку.

Як зазначила Пріянка Сачдева, старша аналітикиня ринку Phillip Nova, якщо не відбудеться різкого зростання попиту з боку Китаю або реальної зупинки фізичних потоків сировини, ціна на нафту марки Brent залишатиметься в стабільному діапазоні від 57 до 67 доларів за барель.

Заяви Трампа щодо Ірану

Виступаючи в Овальному кабінеті у середу, Дональд Трамп зазначив, що хвиля насильства під час придушення протестів в Ірані починає спадати.

За його словами, немає плану масштабних страт протестувальників, хоча аналітики та дипломати продовжують застерігати про ризики можливого воєнного втручання США.

Попри певне пом'якшення риторики, президент США підкреслив, що Вашингтон і надалі розглядає всі варіанти дій, включно з військовими ударами для захисту демонстрантів.

Нагадаємо, ціни на нафту у четвер знизилися з багатомісячних максимумів. Ринок заспокоївся після того, як Дональд Трамп розвіяв побоювання щодо прямого воєнного зіткнення США та Ірану.