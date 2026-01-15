Ціни на нафту пішли на спад після того, як Трамп розвіяв страхи щодо війни з Іраном

Ціни на нафту у четвер знизилися з багатомісячних максимумів. Ринок заспокоївся після того, як Дональд Трамп розвіяв побоювання щодо прямого воєнного зіткнення США та Ірану.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Нафта і золото втрачають позиції

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 3,4% до 64,25 долара за барель, а американська нафта Nymex знецінилася до 59,89 долара, відкотившись від нещодавніх багатомісячних максимумів.

Аналогічна динаміка спостерігалася і на ринку дорогоцінних металів, де золото почало дешевшати після досягнення чергового рекордного піку. Ціна на золото впала на 0,5% до приблизно 4598 доларів за унцію. У середу вона досягла безпрецедентного рівня в 4642,72 долара.

Технологічний сектор опинився під тиском розпродажів, які почалися на Уолл-стріт і згодом поширилися на азійські майданчики.

Інвестори масово виходять з акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом та виробництвом чипів, переспрямовуючи капітал у більш дешеві сегменти ринку.

Водночас валютний ринок взяв паузу після нічного обвалу єни до найнижчого рівня з літа 2024 року. Різкий відскок японської валюти стався на тлі попереджень офіційного Токіо про готовність до інтервенцій для захисту національної грошової одиниці.

Заяви Трампа щодо Ірану

Виступаючи в Овальному кабінеті у середу, Дональд Трамп зазначив, що хвиля насильства під час придушення протестів в Ірані починає спадати.

За його словами, немає плану масштабних страт протестувальників, хоча аналітики та дипломати продовжують застерігати про ризики можливого воєнного втручання США.

Попри певне пом'якшення риторики, президент США підкреслив, що Вашингтон і надалі розглядає всі варіанти дій, включно з військовими ударами для захисту демонстрантів.

Нагадаємо, у середу, 14 січня, ціна на нафту знизилася після чотирьох днів зростання, оскільки Венесуела відновила експорт, а запаси сирої нафти та нафтопродуктів у США зросли.