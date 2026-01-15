Цены на нефть пошли на убыль после того, как Трамп развеял страхи по поводу войны с Ираном

Цены на нефть в четверг снизились с многомесячных максимумов. Рынок успокоился после того, как Дональд Трамп развеял опасения по поводу прямого военного столкновения США и Ирана.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Нефть и золото теряют позиции

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,4% до 64,25 доллара за баррель, а американская нефть Nymex обесценилась до 59,89 доллара, откатившись от недавних многомесячных максимумов.

Аналогичная динамика наблюдалась и на рынке драгоценных металлов, где золото стало дешеветь после достижения очередного рекордного пика. Цена на золото упала на 0,5% до примерно 4598 долларов за унцию. В среду она достигла беспрецедентного уровня в 4642,72 доллара.

Технологический сектор оказался под давлением распродаж, начавшихся на Уолл-стрит и впоследствии распространившихся на азиатские площадки.

Инвесторы массово выходят из акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и производством чипов, перенаправляя капитал в более дешевые сегменты рынка.

В то же время, валютный рынок взял паузу после ночного обвала иены до самого низкого уровня с лета 2024 года. Резкий отскок японской валюты произошел на фоне предупреждений официального Токио о готовности к интервенциям по защите национальной денежной единицы.

Заявления Трампа по Ирану

Выступая в Овальном кабинете в среду, Дональд Трамп отметил, что волна насилия во время подавления протестов в Иране начинает спадать.

По его словам, нет плана масштабных казней протестующих, хотя аналитики и дипломаты продолжают предостерегать о рисках возможного военного вмешательства США.

Несмотря на определенное смягчение риторики, президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжает рассматривать все варианты действий, включая военные удары для защиты демонстрантов.

Напомним, в среду, 14 января, цена на нефть снизилась после четырех дней роста, поскольку Венесуэла возобновила экспорт, а запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США выросли.