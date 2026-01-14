Нефть прекратила рост на фоне новостей из Венесуэлы и США

В среду цена на нефть снизилась после четырех дней роста, поскольку Венесуэла возобновила экспорт, а запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США выросли.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,6%, достигнув отметки 65,09 доллара за баррель, а американская нефть WTI потеряла аналогичный процент, опустившись до 60,77 доллара.

Эксперты объясняют такой откат насыщением рынка «геополитической премией за риск», которая уже была заложена в цену из-за беспорядков на Ближнем Востоке и атак дронов в Черном море.

Увеличение запасов в США и венесуэльский экспорт

Главным фактором давления на цены стали данные Американского института нефти о неожиданно существенном накоплении ресурсов. Запасы сырой нефти в США выросли на 5,23 миллиона баррелей, а объем бензина и дистиллятов также показал значительный прирост, что свидетельствует о превышении предложения над текущим спросом.

Параллельно с этим на мировой рынок начала возвращаться венесуэльская нефть. После продолжительного эмбарго Каракас возобновил экспортные поставки в рамках договоренностей с Вашингтоном, отправив первые супертанкеры с миллионами баррелей сырья, что значительно расширило возможности мирового энергобаланса.

Иранский фактор

Несмотря на всеобщее снижение цен, рынок остается в напряжении из-за массовых протестов в Иране, который является четвертым по величине производителем в рамках ОПЕК.

Аналитики Citi и других финансовых учреждений предупреждают, что эскалация беспорядков и политическая поддержка демонстрантов со стороны США повышают риск краткосрочных потерь поставок.

Хотя сейчас протесты не коснулись основных нефтедобывающих районов, угроза логистических сбоев заставляет экспертов повышать прогнозы стоимости Brent до 70 долларов за баррель в среднесрочной перспективе, если политическое противостояние в регионе обострится.

Напомним, перед этим цены на нефть росли из-за иранского кризиса, который сейчас беспокоит рынок гораздо больше, чем потенциальное увеличение добычи в Венесуэле.