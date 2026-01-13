Запланована подія 2

Цены на нефть продолжают расти: как конфликт в Иране влияет на рынок

Нефть
Цены на нефть продолжают расти / Depositphotos

Цены на нефть растут из-за иранского кризиса, который сейчас беспокоит рынок гораздо больше, чем потенциальное увеличение добычи в Венесуэле.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Фьючерсы на марку Brent приблизились к двухмесячному максимуму, зафиксировавшись на отметке 64,34 доллара за баррель, а американская нефть WTI поднялась до 59,95 доллара.

Главным драйвером удорожания стали масштабные протесты в Иране и жесткая реакция Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военных действий и предупредил о введении 25% тарифов для продолжающих бизнес с Тегераном стран.

Венесуэльский фактор

Рынок балансирует между рисками перебоев поставок с Ближнего Востока и перспективой возвращения венесуэльского сырья. После смены власти в Каракасе ожидается передача США до 50 миллионов баррелей нефти, ранее находившейся под санкциями.

Глобальные нефтетрейдеры уже включились в активную борьбу за контроль над этими потоками, опережая крупные американские энергетические корпорации.

Хотя приток венесуэльской нефти обычно давит на цены вниз, пока иранский кризис и угроза новых торговых споров с Китаем преобладают.

Глобальная нестабильность

Дополнительное давление на нефтяные рынки создает эскалация войны в Европе, где российские войска оказали новые атаки на крупнейшие города Украины.

В то же время, в самих Соединенных Штатах усиливается внутренняя неопределенность из-за критики администрации Трампа в адрес Федеральной резервной системы.

Опасения относительно независимости центрального банка и будущих экономических условий создают неоднозначные прогнозы спроса на энергоносители, что лишь усиливает волатильность на мировых биржах.

Напомним, цены на нефть несколько выросли в понедельник из-за протестов в Иране, угрожающих поставкам ОПЕК, однако ожидаемый экспорт из Венесуэлы и прогноз излишка сырья на рынке сдержали рост цен.

Автор:
Татьяна Бессараб