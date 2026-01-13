Ціни на нафту продовжують зростати: як конфлікт в Ірані впливає на ринок

Ціни на нафту зростають через іранську кризу, яка наразі турбує ринок значно більше, ніж потенційне збільшення видобутку у Венесуелі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф’ючерси на марку Brent наблизилися до двомісячного максимуму, зафіксувавшись на позначці 64,34 долара за барель, а американська нафта WTI піднялася до 59,95 долара.

Головним драйвером подорожчання стали масштабні протести в Ірані та жорстка реакція Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості військових дій та попередив про запровадження 25% тарифів для країн, що продовжують бізнес із Тегераном.

Венесуельський фактор

Ринок балансує між ризиками перебоїв поставок з Близького Сходу та перспективою повернення венесуельської сировини. Після зміни влади в Каракасі очікується передача США до 50 мільйонів барелів нафти, що раніше перебувала під санкціями.

Глобальні нафтотрейдери вже включилися в активну боротьбу за контроль над цими потоками, випереджаючи великі американські енергетичні корпорації.

Хоча приплив венесуельської нафти зазвичай тисне на ціни донизу, наразі іранська криза та загроза нових торговельних суперечок із Китаєм переважають цей чинник.

Глобальна нестабільність

Додатковий тиск на нафтові ринки створює ескалація війни в Європі, де російські війська здійснили нові атаки на найбільші міста України.

Водночас у самих Сполучених Штатах посилюється внутрішня невизначеність через критику адміністрації Трампа на адресу Федеральної резервної системи.

Побоювання щодо незалежності центрального банку та майбутніх економічних умов створюють неоднозначні прогнози щодо попиту на енергоносії, що лише підсилює волатильність на світових біржах.

Нагадаємо, ціни на нафту дещо зросли в понеділок через протести в Ірані, що загрожують поставкам ОПЕК, проте очікуваний експорт із Венесуели та прогноз надлишку сировини на ринку стримали зростання цін.