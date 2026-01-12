Світові трейдери отримали "добро" від США на продаж венесуельської нафти до Індії та Китаю — Bloomberg

Світові нафтові гіганти Vitol Group та Trafigura Group розпочали переговори з найбільшими нафтопереробними заводами Індії та Китаю щодо поставок сирої нафти з Венесуели.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Це стало можливим після того, як уряд США надав торговельним компаніям попередній дозвіл на операції з венесуельською сировиною.

Наразі обговорення перебувають на ранній стадії, проте трейдери вже оцінюють зацікавленість як азійських, так і американських переробників у відновленні регулярних закупівель.

Азійський вектор

Протягом багатьох років санкцій саме Азія залишалася основним ринком для венесуельської нафти марки Merey.

Китай традиційно купував більшу частину експорту зі значними знижками, тоді як індійські компанії, зокрема Reliance Industries Ltd., періодично призупиняли закупівлі через загрозу американських тарифів.

Зараз такі державні гіганти, як Indian Oil Corp., очікують офіційних підтверджень від Вашингтона, щоб повернутися до закупівель, що може створити додаткове джерело пропозиції на вже насиченому світовому ринку.

Стратегія контролю

Попри відновлення торговельних зв'язків, механізм продажу залишатиметься під суворим контролем.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим Білим домом, будь-які кошти від продажу нафти будуть депоновані на банківські рахунки, контрольовані США, на користь як Венесуели, так і Америки.

Для Vitol та Trafigura, які мають багаторічний досвід роботи в регіоні та спеціальні ліцензії, цей крок відкриває шлях до повноцінного повернення венесуельського бізнесу у світовий обіг, хоча точні обсяги майбутніх поставок поки залишаються неуточненими.

Нагадаємо, ціни на нафту дещо зросли в понеділок через протести в Ірані, що загрожують поставкам ОПЕК, проте очікуваний експорт із Венесуели та прогноз надлишку сировини на ринку стримали зростання цін.