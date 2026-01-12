Ціни на нафту зросли після захоплення США російських танкерів: чого чекати на українських АЗС

Зростання цін на нафту після захоплення США двох російських нафтових танкерів, а також послаблення гривні відносно долара та євро викликає занепокоєння в гравців українського ринку пального. Ці чинники можуть найближчими тижнями змінити ціни на дизпальне, бензин та газ на українських АЗС.

Зростання нафтових котирувань наприкінці минулого тижня було зумовлене побоюваннями трейдерів щодо ризиків ескалації атак під час війни Росії проти України. У п’ятницю, 9 січня, росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Тим часом США протягом минулого тижня захопили два російських танкери. Мова йде про нафтовий танкер Bella-1 під російським прапором, що був арештований американськими військовими 7 січня, а також російський танкер Olina, який США захопили в Карибському морі 9 січня. Намір Вашингтона витіснити російську нафту з ринку також посилив нервозність учасників торгів.

Станом на вечір п’ятниці, 9 січня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на лютий здорожчали на $1,35 за барель, або на 2,18%, — до $63,34 за барель, а лютневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $1,36, або на 2,35%, — до $59,12 за барель.

Посилення протестів в Ірані також вилилося в побоювання трейдерів щодо зриву постачання нафти з цієї країни. Іран перебуває під санкціями США через ядерну програму Тегерана. Останні обмеження адміністрація американського президента Дональда Трампа запровадила у грудні 2025 року. Це вже призвело до суттєвого скорочення постачання іранської нафти на світовий ринок. Водночас на ринку досі спостерігається надлишок сировини, і цей чинник може обмежити подальше зростання котирувань.

Здорожчання нафти скоротить маржу мереж АЗС

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", станом на вечір п’ятниці, 9 січня, порівняно з 2 січня середня гуртова ціна дизпалива в Україні знизилася на 20 коп./л — до 47,83 грн/л. Водночас упродовж 8–9 січня дизель у гурті здорожчав на 7 коп./л.

На світових ринках зберігається висока волатильність: котирування газойлю (основної сировини для виробництва дизпального) на Лондонській біржі зросли на $8,25/т (+1,3%), до $633,50/т (станом на 16:52 за Києвом). Національна валюта також демонструє значні коливання: за даними НБУ, долар подорожчав на 43 коп. — до 43,00 грн, тоді як євро — на 40 коп., до 50,20 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті за минулий тиждень також дещо здорожчав: станом на вечір п’ятниці, 9 січня, порівняно з 2 січня середня гуртова ціна А-95 в Україні зросла на 16 коп./л — до 50,40 грн/л. Упродовж 8–9 січня зростання склало 28 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах у четвер, 8 січня, збільшилися на 1,5–2,6%. У портах Північно-Західної Європи ціни зросли на $10–17/т — до $608–631/т, а в Середземномор’ї — на $16/т, до $623–636/т (CIF).

На АЗС за тиждень ціни на бензин та дизель суттєво не змінилися: середня ціна бензину А-95 станом на 9 січня становила 59,21 грн/л, дизпального — 58,92 грн/л. На станціях KLO вартість автогазу зросла на 1 грн/л — до 39,40 грн/л. На більшості АЗС мережі "24/7" бензини та дизпальне подорожчали на 0,50 грн/л, автогаз — на 1 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначає, що цього тижня не очікує суттєвих цінових змін у гурті та на АЗС. Водночас зростання нафтових котирувань після того, як США почали захоплювати російські судна, створює передумови для подальшого підвищення цін. У перспективі це може призвести до здорожчання бензину та дизпалива в гурті. Додатковим чинником ризику є можливе подальше ослаблення національної валюти: минулого тижня долар перетнув позначку в 43 грн і надалі може зрости ще більше.

Через один або два тижні дизпаливо може подорожчати на 3 грн/л. На перших етапах це скоротить маржу мереж АЗС. Питання в тому, чи підуть мережі на підвищення цін в умовах низького попиту Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Газ у гурті припинить дешевшати

Станом на 9 січня, порівняно з 7 січня, середня ціна LPG на умовах доставки по Україні знизилася на 81 грн/т — до 61 196 грн/т. Це було зумовлено зниженням ціни великим трейдером "Полтава Газтрейд", який зменшив вартість ресурсу на 300–700 грн/т залежно від регіону. Крім того, такі трейдери, як "Укрєвротрейд Оіл", "Ост газ груп" та "Укрспецтрансгаз", залежно від регіону знизили ціни на 200–1 700 грн/т — до 57 500–59 700 грн/т.

Середня ціна на умовах самовивозу за цей період знизилася на 422 грн/т — до 59 269 грн/т. У Київській та Кіровоградській областях "LPG Progress" і "ТД ДМС Трейд" зменшили вартість ресурсу на 200–2 000 грн/т — до 58 000–65 000 грн/т. Водночас у Дніпропетровській області компанія "Укрпалетсистем" вийшла на ринок із пропозицією міксу за ціною 63 500 грн/т.

На торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 8 січня 135 т скрапленого газу було реалізовано за 58 200 грн/т (з ПДВ), що на 4 400 грн/т дешевше порівняно з торгами 5 січня. Середньодобовий імпорт скрапленого газу до України за перший тиждень цього року скоротився майже в чотири рази порівняно з груднем минулого року — до 0,98 тис. т.

На АЗС ціни на автогаз дещо зросли. Станом на 9 січня, порівняно з 2 січня, середня ціна пропан-бутану в Україні на АЗС підвищилася на 34 коп./л — до 37,89 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня очікується стабілізація цін у роздрібному сегменті. Потенціал здешевшання газу в гурті вичерпано, оскільки ціни вже наблизилися до собівартості імпорту. Водночас експерт прогнозує, що зростання цін на автогаз на АЗС на цьому тижні зупиниться через попереднє зниження гуртових цін .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 39,99 WOG 61,99 61,99 39,98 Socar 61,99 61,99 39,98 Motto 58,49 57,99 35,49 БРСМ-Нафта 55,99 54,99 35,49

Дані: застосунки мереж АЗС.