Цены на нефть выросли после захвата США российских танкеров: чего ждать украинских АЗС

Рост цен на нефть после захвата США двух российских нефтяных танкеров, а также ослабление гривны по отношению к доллару и евро вызывает беспокойство у игроков украинского рынка горючего. Эти факторы могут в ближайшие недели изменить цены на дизтопливо, бензин и газ на украинских АЗС.

Рост нефтяных котировок в конце прошлой недели был обусловлен опасениями трейдеров относительно рисков эскалации атак во время войны России против Украины. В пятницу, 9 января, россияне нанесли очередной массированный удар по Украине. Тем временем США в течение прошлой недели захватили два российских танкера. Речь идет о нефтяном танкере Bella-1 под российским флагом, арестованном американскими военными 7 января, а также российском танкере Olina, который США захватили в Карибском море 9 января. Намерение Вашингтона вытеснить российскую нефть с рынка также усилило нервозность участников торгов.

По состоянию на вечер пятницы, 9 января, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на февраль подорожали на $1,35 за баррель, или на 2,18%, — до $63,34 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $1,3, $59,12 за баррель.

Ужесточение протестов в Иране также вылилось в опасения трейдеров по поводу срыва поставок нефти из этой страны. Иран находится под санкциями США из-за ядерной программы Тегерана. Последние ограничения администрация американского президента Дональда Трампа ввела в декабре 2025 года. Это уже привело к существенному сокращению поставок иранской нефти на мировой рынок. В то же время, на рынке до сих пор наблюдается избыток сырья, и этот фактор может ограничить дальнейший рост котировок.

Удорожание нефти сократит маржу сетей АЗС

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", по состоянию на вечер пятницы, 9 января, по сравнению со 2 января, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 20 коп./л — до 47,83 грн/л. В то же время, на протяжении 8–9 января дизель в опте подорожал на 7 коп./л.

На мировых рынках сохраняется высокая волатильность: котировки газойля (основного сырья для производства дизтоплива) на Лондонской бирже выросли на $8,25/т (+1,3%), до $633,50/т (по состоянию на 16:52 по Киеву). Национальная валюта также демонстрирует значительные колебания: по данным НБУ доллар подорожал на 43 коп. — до 43,00 грн., тогда как евро — на 40 коп., до 50,20 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте за прошлую неделю также несколько подорожал: по состоянию на вечер пятницы, 9 января, по сравнению со 2 января, средняя оптовая цена А-95 в Украине выросла на 16 коп./л — до 50,40 грн/л. В течение 8–9 января рост составил 28 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах в четверг, 8 января, увеличились на 1,5-2,6%. В портах Северо-Западной Европы цены выросли на $10-17/т - до $608-631/т, а в Средиземноморье - на $16/т, до $623-636/т (CIF).

На АЗС за неделю цены на бензин и дизель существенно не изменились: средняя цена бензина А-95 на 9 января составила 59,21 грн/л, дизтоплива — 58,92 грн/л. На станциях KLO стоимость автогаза выросла на 1 грн/л – до 39,40 грн/л. На большинстве АЗС сети "24/7" бензины и дизтопливо подорожали на 0,50 грн/л, автогаз - на 1 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что на этой неделе не ожидает существенных ценовых изменений в опте и на АЗС. В то же время, рост нефтяных котировок после того, как США начали захватывать российские суда, создает предпосылки для дальнейшего повышения цен. В перспективе это может привести к удорожанию бензина и дизтоплива. Дополнительным фактором риска возможно дальнейшее ослабление национальной валюты: на прошлой неделе доллар пересек отметку в 43 грн и в дальнейшем может вырасти еще больше.

Через одну или две недели дизтопливо может подорожать на 3 грн/л. На первых этапах это сократит маржу сетей АЗС. Вопрос в том, пойдут ли сети на повышение цен в условиях низкого спроса Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Газ в опте перестанет дешеветь

По состоянию на 9 января по сравнению с 7 января средняя цена LPG на условиях доставки по Украине снизилась на 81 грн/т - до 61 196 грн/т. Это было обусловлено снижением цены крупным трейдером "Полтава Газтрейд", который снизил стоимость ресурса на 300–700 грн/т в зависимости от региона. Кроме того, такие трейдеры, как "Укревротрейд Оил", "Ост газ групп" и "Укрспецтрансгаз", в зависимости от региона снизили цены на 200–1 700 грн/т – до 57 500–59 700 грн/т.

Средняя цена на условиях самовывоза за этот период снизилась на 422 грн/т – до 59 269 грн/т. В Киевской и Кировоградской областях "LPG Progress" и "ТД ДМС Трейд" снизили стоимость ресурса на 200–2 000 грн/т — до 58 000–65 000 грн/т. В Днепропетровской области компания "Укрпалетсистем" вышла на рынок с предложением микса по цене 63 500 грн/т.

На торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 8 января 135 т сжиженного газа было реализовано за 58 200 грн/т (с НДС), что на 4 400 грн/т дешевле по сравнению с торгами 5 января. Среднесуточный импорт сжиженного газа в Украину за первую неделю этого года сократился почти в четыре раза по сравнению с декабрем прошлого года – до 0,98 тыс. т.

На АЗС цены на автогаз несколько выросли. По состоянию на 9 января по сравнению со 2 января средняя цена пропан-бутана в Украине на АЗС повысилась на 34 коп./л - до 37,89 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на этой неделе ожидается стабилизация цен в розничном сегменте. Потенциал удешевления газа в опте исчерпан, поскольку цены уже приблизились к себестоимости импорта. В то же время эксперт прогнозирует, что рост цен на автогаз на АЗС на этой неделе остановится из-за предварительного снижения оптовых цен .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 39,99 WOG 61,99 61,99 39,98 Socar 61,99 61,99 39,98 Motto 58,49 57,99 35,49 БРСМ-Нафта 55,99 54,99 35,49

Данные: приложения сетей АЗС.