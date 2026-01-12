Мировые трейдеры получили "добро" от США на продажу венесуэльской нефти в Индию и Китай — Bloomberg

Мировые нефтяные гиганты Vitol Group и Trafigura Group начали переговоры с крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами Индии и Китая по поставкам сырой нефти из Венесуэлы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Это стало возможным после того, как правительство США предоставило торговым компаниям предварительное разрешение на операции с венесуэльским сырьем.

Обсуждения находятся на ранней стадии, однако трейдеры уже оценивают заинтересованность как азиатских, так и американских переработчиков в возобновлении регулярных закупок.

Азиатский вектор

В течение многих лет санкций именно Азия оставалась основным рынком для венесуэльской нефти марки Merey.

Китай традиционно покупал большую часть экспорта со значительными скидками, в то время как индийские компании, в частности Reliance Industries Ltd., периодически приостанавливали закупки из-за угроз американских тарифов.

Сейчас такие государственные гиганты как Indian Oil Corp. ожидают официальных подтверждений от Вашингтона, чтобы вернуться к закупкам, что может создать дополнительный источник предложения на уже насыщенном мировом рынке.

Стратегия контроля

Несмотря на возобновление торговых связей, механизм продаж будет оставаться под строгим контролем.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному Белым домом, любые средства от продажи нефти будут депонированы на банковские счета, контролируемые США, в пользу как Венесуэлы, так и Америки.

Для Vitol и Trafigura, имеющих многолетний опыт работы в регионе и специальные лицензии, этот шаг открывает путь к полноценному возвращению венесуэльского бизнеса в мировое обращение, хотя точные объемы будущих поставок пока остаются неуточненными.

Напомним, цены на нефть несколько выросли в понедельник из-за протестов в Иране, угрожающих поставкам ОПЕК, однако ожидаемый экспорт из Венесуэлы и прогноз излишка сырья на рынке сдержали рост цен.