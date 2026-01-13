Запланована подія 2

Трамп запровадив 25% мита для країн, що співпрацюють з Іраном: як реагує Зеленський

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита для країн, які ведуть бізнес з Іраном.

Як пише Delo.ua, відповідний допис очільник Білого дому опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Мита для країн за співпрацю з Іраном

"Негайно набирає чинності: будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, платитиме тариф у 25% на будь-яку і всю торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Це рішення є остаточним і беззастережним", — написав Трамп.

Американський президент не уточнив, які саме країни можуть зазнати найбільшого впливу.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій за допомогу Ірану в розробці ракет і дронів проти понад 30-ти осіб та організацій з восьми країн, у тому числі, двох підставних компаній, зареєстрованих в Україні.

Зауважимо, в Ірані з початку нового року тривають масові протести з вимогами зміни режиму. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Тегерана та десятків інших міст, попри жорстоку відповідь влади: вже вбито понад 500 протестувальників і заарештовано близько 10 тисяч.

Зеленський про протести в Ірані

Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі X допис,в якому закликав світових лідерів та міжнародні організації вже зараз підтримати іранський народ у боротьбі з режимом аятоли Алі Хаменеї.

"І кожна порядна людина на цій планеті щиро бажає, щоб народ Ірану нарешті звільнився від нинішнього режиму, який приніс стільки зла Україні та іншим країнам", — підкреслив Зеленський.

Він переконаний, що майбутнє Ірану може змінитися суттєво.

"Те, що зараз відбувається в Ірані — масштабні протести, фактично повстання, — є чітким сигналом, що для Росії ситуація не стане простішою. Надзвичайно важливо, щоб світ не змарнував цей момент, коли зміни є можливими", — наголосив президент.

Зауважимо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони та балістичні ракети малої дальності.

Автор:
Світлана Манько