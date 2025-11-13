США запровадили санкції проти українських компаній за допомогу Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій за допомогу Ірану в розробці ракет і дронів проти понад 30-ти осіб та організацій з восьми країн, у тому числі, двох підставних компаній, зареєстрованих в Україні.

Як пише Delo.ua, це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Метою санкцій є намагання зірвати виробництво іранських ракет і безпілотників Shahed.

"Сьогодні OFAC вживає дій проти 32 фізичних та юридичних осіб, які базуються в Ірані, ОАЕ, Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині й Україні, залучених у кількох мережах закупівель, що підтримують виробництво Іраном балістичних ракет та БПЛА", - наголошується в повідомленні.

Схема з компаніями з України

Зазначається, що іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував свої підставні компанії в Україні GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC, щоб закуповувати аерокосмічні матеріали, зокрема індикатори орієнтації та магнітометрами.

Їх потім постачали іранській державній компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), що виробляє військові літаки та дрони.

Громадянка Ірану Батул Шафієї також була причетна до постачання деталей для іранської компанії. Вона переказувала гроші українським компаніям та організовувала поставки.

Ще один Іранець — Саїд Пахлавані Неджад — виступав посередником між українськими фіктивними компаніями та HESA, сприяючи продажу компонентів генераторів, двигунів, індикаторів орієнтації, сенсорів та іншого обладнання для HESA.

Згідно з базою даних YouControl, компанія GK Imperativ Ukraina LLC зареєстрована в Харкові, а її основним видом діяльності є оптова торгівля товарами господарського призначення.

Власником компанії зазначений Бахрам Табібі.

Зауважимо, Іран з 2022 року постачає Росії ударні дрони та балістичні ракети малої дальності.

Раніше адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала Ірану масштабну ініціативу — інвестиції до 30 мільярдів доларів у цивільну ядерну енергетику без збагачення урану.