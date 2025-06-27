Вашингтон готує Ірану інвестиційний пакет у $30 млрд, але заборона на збагачення урану залишається – CNN

Адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала Ірану масштабну ініціативу — інвестиції до 30 мільярдів доларів у цивільну ядерну енергетику без збагачення урану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN, якому відомо про це з власних джерел.

Це частина ширшого дипломатичного плану, спрямованого на повернення Тегерана до переговорів та недопущення створення ним ядерної зброї.

Попри нещодавні військові удари США та Ізраїлю по іранських об'єктах, контакт із Тегераном не припинявся. Минулого тижня у Білому домі відбулася закрита зустріч між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та представниками країн Перської затоки, під час якої обговорювалися стимули для Ірану, включно з фінансуванням нової ядерної програми суто для мирних цілей.

Ключовим елементом усіх обговорень залишається безумовна вимога США: повна відмова Ірану від збагачення урану. Замість цього йому можуть дозволити імпортувати збагачений матеріал, як це реалізовано в ОАЕ.

Окрім інвестицій у ядерну енергетику, Вашингтон також розглядає можливість послаблення санкцій і вивільнення близько 6 мільярдів доларів, заморожених на закордонних рахунках Ірану. Однією з ідей є фінансування союзниками США (зокрема з Перської затоки) реконструкції зруйнованого об'єкта у Фордо на умовах створення програми без збагачення.

Попри обережність у публічних заявах, американські чиновники підтвердили готовність до прямих чи опосередкованих переговорів. Сам Трамп заявив, що наступного тижня можуть відбутися контакти з Іраном, хоча в Тегерані цю інформацію поки що не підтвердили.

За словами Віткоффа, США прагнуть "всеохоплюючої мирної угоди", а креативні пропозиції, які зараз обговорюються, мають запобігти новій ескалації на Близькому Сході. Основним посередником у переговорах виступає Катар, який уже відіграв важливу роль у досягненні нестійкого припинення вогню між Ізраїлем і Іраном цього тижня.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав ударів по його ядерних та військових об'єктах.