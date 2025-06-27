Вашингтон готовит Ирану инвестиционный пакет в $30 млрд, но запрет на обогащение урана остается — CNN

Администрация президента Дональда Трампа предложила Ирану масштабную инициативу – инвестиции до 30 миллиардов долларов в гражданскую ядерную энергетику без обогащения урана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNN, которому известно об этом из собственных источников.

Это часть более широкого дипломатического плана, направленного на возвращение Тегерана к переговорам и недопущение создания ядерного оружия.

Несмотря на недавние военные удары США и Израиля по иранским объектам, контакт с Тегераном не прекращался. На прошлой неделе в Белом доме состоялась закрытая встреча между спецпосланником США Стивом Виткоффом и представителями стран Персидского залива, в ходе которой обсуждались стимулы для Ирана, включая финансирование новой ядерной программы сугубо для мирных целей.

Ключевым элементом всех обсуждений остается безусловное требование США: полный отказ Ирана от обогащения урана. Вместо этого ему могут разрешить импортировать обогащенный материал, как это реализовано в ОАЭ.

Помимо инвестиций в ядерную энергетику, Вашингтон также рассматривает возможность ослабления санкций и высвобождения около 6 миллиардов долларов, замороженных на зарубежных счетах Ирана. Одной из идей является финансирование союзниками США (в том числе из Персидского залива) реконструкции разрушенного объекта в Фордо на условиях создания программы без обогащения.

Несмотря на осторожность в публичных заявлениях, американские чиновники подтвердили готовность к прямым или косвенным переговорам. Сам Трамп заявил, что на следующей неделе могут состояться контакты с Ираном, хотя в Тегеране эту информацию пока не подтвердили.

По словам Виткоффа, США стремятся к "всеохватывающему мирному соглашению", а креативные предложения, которые сейчас обсуждаются, должны предотвратить новую эскалацию на Ближнем Востоке. Основным посредником в переговорах выступает Катар, уже сыгравший важную роль в достижении неустойчивого прекращения огня между Израилем и Ираном на этой неделе.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам.