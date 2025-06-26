Израиль оценил ущерб от войны с Ираном в 3 млрд долларов

Израиль оценил ущерб от 12-дневного конфликта с Ираном в 10 миллиардов шекелей (3 миллиарда долларов США). Эта война оказалась значительно дороже для Израиля, чем предыдущие конфликты с ХАМАС и Хезболлой.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

Указывается, что эта сумма не включает стоимость замены вооружения и оборонных систем, которые использовались в кампании для Израиля, что, вероятно, значительно увеличит общую цифру после завершения оценок.

"Это самый серьезный вызов в истории Израиля. Мы никогда раньше не сталкивались с таким масштабным убытком", — заявил Шай Ааронович, генеральный директор Налогового управления Израиля, ответственного за выплату компенсаций.

Министр финансов Бецалель Смотрич на пресс-конференции заявил, что общая стоимость войны может составить 12 миллиардов долларов. Однако глава Банка Израиля Амир Ярон назвал эту цифру примерно вдвое меньше.

Независимо от окончательной суммы это создает значительный вызов для экономики, которая уже находится в состоянии более широкого конфликта в течение 20 месяцев, пишет Bloomberg.

В течение 12-дневной войны израильская экономика была почти полностью парализована, школы и предприятия были закрыты, за исключением определенных как жизненно необходимых. Правительство должно выплатить компенсацию предприятиям, которую Министерство финансов оценивает в 5 млрд шекелей.

Эта сумма вдвое превышает уже выплаченные средства за повреждение имущества с октября 2023 года, включая компенсации разрушенным общинам после атак ХАМАСа, а также возмещает расходы, связанные с ракетными ударами "Хезболлы" из Ливана по северным селам.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам. В результате ударов погибли высокопоставленные командиры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и иранские ученые.

В ответ Иран предпринял прямые атаки с использованием беспилотников и ракет по израильским военным объектам и инфраструктуре. Иран атаковал израильские военные базы и города, что привело к жертвам и значительным разрушениям.