Дорожче за ХАМАС і Хезболлу: Ізраїль оцінив збитки від війни з Іраном у 3 млрд доларів

Ізраїль оцінив збитки від 12-денного конфлікту з Іраном у 10 мільярдів шекелів (3 мільярдів доларів США). Ця війна виявилася значно дорожчою для Ізраїлю, ніж попередні конфлікти з ХАМАС та Хезболлою.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Bloomberg.

Вказується, що ця сума не включає вартість заміни озброєння та оборонних систем, що використовувалися в кампанії, для Ізраїлю, що, ймовірно, значно збільшить загальну цифру після завершення оцінок.

"Це найсерйозніший виклик в історії Ізраїлю. Ми ніколи раніше не стикалися з такими масштабними збитками", – заявив Шай Ааронович, генеральний директор Податкового управління Ізраїлю, відповідального за виплату компенсацій.

Міністр фінансів Бецалель Смотрич на пресконференції заявив, що загальна вартість війни може сягнути 12 мільярдів доларів. Однак голова Банку Ізраїлю Амір Ярон назвав цю цифру приблизно удвічі меншою.

Незалежно від остаточної суми, це створює значний виклик для економіки, яка вже перебуває у стані ширшого конфлікту протягом 20 місяців, пише Bloomberg.

Протягом 12-денної війни ізраїльська економіка була майже повністю паралізована, школи та підприємства були закриті, за винятком тих, що визначені як життєво необхідні. Уряд має виплатити компенсацію підприємствам, яку Міністерство фінансів оцінює в 5 мільярдів шекелів.

Ця сума удвічі перевищує вже виплачені кошти за пошкодження майна з жовтня 2023 року, включно з компенсаціями зруйнованим громадам після атак ХАМАСу, а також покриває витрати, пов'язані з ракетними ударами "Хезболли" з Лівану по північних селах.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав ударів по його ядерних та військових об'єктах. Внаслідок ударів загинули високопоставлені командири Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та іранські вчені.

У відповідь Іран здійснив прямі атаки з використанням безпілотників та ракет по ізраїльських військових об'єктах та інфраструктурі. Загалом Іран запустив сотні ракет і дронів по Ізраїлю. Протягом наступних 12 днів (з 12 по 24 червня) сторони обмінювалися потужними ударами. Ізраїль заявляв про знищення іранських ядерних та балістичних об'єктів, а Іран атакував ізраїльські військові бази та міста, що призвело до жертв та значних руйнувань.