Нафта припинила зростання на тлі новин із Венесуели та США

Ціни на нафту зупинилися / Depositphotos

У середу ціна на нафту знизилася після чотирьох днів зростання, оскільки Венесуела відновила експорт, а запаси сирої нафти та нафтопродуктів у США зросли.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,6%, досягнувши позначки 65,09 долара за барель, а американська нафта WTI втратила аналогічний відсоток, опустившись до 60,77 долара.

Експерти пояснюють такий відкат насиченням ринку «геополітичною премією за ризик», яка вже була закладена в ціну через заворушення на Близькому Сході та атаки дронів у Чорному морі.

Збільшення запасів у США та венесуельський експорт

Головним чинником тиску на ціни стали дані Американського інституту нафти про несподівано суттєве накопичення ресурсів. Запаси сирої нафти в США зросли на 5,23 мільйона барелів, а обсяги бензину та дистилятів також показали значний приріст, що свідчить про перевищення пропозиції над поточним попитом.

Паралельно з цим на світовий ринок почала повертатися венесуельська нафта. Після тривалого ембарго Каракас відновив експортні поставки в межах домовленостей із Вашингтоном, відправивши перші супертанкери з мільйонами барелів сировини, що значно розширило можливості світового енергобалансу.

Іранський фактор 

Попри загальне зниження цін, ринок залишається в напруженні через масові протести в Ірані, який є четвертим за величиною виробником у межах ОПЕК.

Аналітики Citi та інших фінансових установ попереджають, що ескалація заворушень і політична підтримка демонстрантів з боку США підвищують ризик короткострокових втрат поставок.

Хоча зараз протести не зачепили основні нафтовидобувні райони, загроза логістичних збоїв змушує експертів підвищувати прогнози вартості Brent до 70 доларів за барель у середньостроковій перспективі, якщо політичне протистояння в регіоні загостриться.

Нагадаємо, перед цим ціни на нафту зростали через іранську кризу, яка наразі турбує ринок значно більше, ніж потенційне збільшення видобутку у Венесуелі.

Автор:
Тетяна Бесараб