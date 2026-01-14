ОПЕК прогнозирует стабильный рост спроса на нефть к 2027 году

Организация стран-экспортеров нефти опубликовала свой первый прогноз на 2027 год, согласно которому мировой потребительский спрос будет продолжать активно расти.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters.

Ожидается, что показатель увеличится на 1,34 миллиона баррелей в сутки, что почти соответствует темпам текущего года.

Такой оптимизм аналитиков ОПЕК основывается на ожидании высокой мировой экономической активности и убеждении, что глобальный переход на экологически чистое топливо будет происходить гораздо медленнее, чем предполагают другие международные агентства.

Баланс рынка против прогнозов об избытке

В своем ежемесячном отчете ОПЕК указывает на достижение почти полного баланса между спросом и предложением в 2026 году. Эти данные существенно расходятся с альтернативными прогнозами рынка, обещающими значительный профицит сырья.

В частности, расчеты Reuters на основе цифр ОПЕК показывают, что если текущий уровень добычи сохранится, рынок может столкнуться даже с небольшим дефицитом в 170 тысяч баррелей в сутки.

Это прямо контрастирует с оценками других аналитических центров, которые прогнозируют избыток предложения объемом почти 4% от общемирового спроса.

Добыча нефти и стратегия альянса ОПЕК+

Несмотря на предварительные договоренности о наращивании добычи, в декабре 2025 года группа ОПЕК+ фактически сократила производство на 238 тысяч баррелей в сутки из-за технических и политических факторов в Казахстане, России и Венесуэле.

Альянс планирует приостановить дальнейшее увеличение мощностей в первом квартале 2026 года, чтобы избежать дестабилизации цен.

При этом прогнозы ОПЕК по росту спроса остаются существенно выше оценок Международного энергетического агентства, что подчеркивает глубокие разногласия в оценках будущего нефтяной отрасли между основными игроками рынка.

