Будет ли топливный ажиотаж в Киеве: в КГГА разъяснили ситуацию на заправках

Власти Киева уверяют, что ситуация на рынке горючего будет оставаться стабильной, а сценарий с очередями и дефицитом 2022 года не повторится.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на hromadske, об этом рассказал Петр Пантелеев, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА.

Столичная администрация прогнозирует спокойную ситуацию на АЗС, отмечая, что оснований для массовой скупки горючего киевлянами пока нет.

По словам чиновника, после встречи с представителями топливных сетей стало известно, что логистические процессы полностью отлажены. Пантелеев подчеркнул, что в отличие от ситуации 2022 года, АЗС теперь снабжены генераторами, поэтому оснований для ажиотажа нет.

Власти Киева также провели встречу с торговыми сетями на фоне сообщений о перебоях в работе отдельных магазинов.

"Большинство супермаркетов есть на нашей карте как "Пункты несокрушимости". Спасибо бизнесу за это", — сказал Пантелеев.

Напомним, из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры температура супермаркетов сетей Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.