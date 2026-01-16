Цены на топливо в Украине могут вырасти: эксперт назвал причины изменений на рынке

В Украине наблюдается стремительный рост спроса на топливо, дефицит не ожидается благодаря рекордным объемам поставок. Однако цены на заправках могут вырасти на 2 грн/л из-за удорожания нефти и изменения курса доллара.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Почему горючее может подорожать

По его словам, в течение первых двух недель января наблюдается одновременно рост мировых цен на нефть (на 10%) и девальвация национальной валюты. Поскольку Украина полностью зависит от импорта нефтепродуктов, подорожание барреля до $66 и рост курса доллара на 1 грн суммарно повысили себестоимость литра горючего более чем на 3,30 грн.

"Повышение котировок и валютного курса уже сформировало повышение закупочной стоимости горючего более чем на 3 грн/л. 1 января рынок уже "проглотил" благодаря наценке 1,5-2,25 грн/л, еще 3 грн не потянет. Следовательно, если ничего не изменится, через несколько недель можем получить 2 грн/л гарантированно.

Однако Украине не угрожает дефицит благодаря историческому рекорду импорта. Только в декабре в страну было импортировано более 800 тысяч тонн дизтоплива. Это исторический максимум за последние 30 лет, значительно превышающий ежемесячное потребление, составляющее около 550-600 тысяч тонн.

Спрос в столице и вызов морозами

Наибольшую активность покупателей фиксируют в столичном регионе, где объемы реализации в сетях АЗС выросли на 25-40%.

Несмотря на ажиотаж, топлива на рынке достаточно, а текущие поставки продолжаются стабильно. Единственной актуальной проблемой остается морозостойкость отдельных партий дизеля.

Он также отметил, что объемы арктического дизеля (-32 и ниже) ограничены, поскольку его производят в небольших количествах, а компоненты накапливают с лета.

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что, несмотря на атаки врага, Украина имеет достаточные запасы горючего и работающие маршруты постоянной поставки. По его словам, в декабре Украина импортировала рекордные объемы топлива за последний год.