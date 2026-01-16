Дефицит бензина и дизеля: Шмигаль рассказал о запасах топлива в Украине

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на атаки врага, Украина имеет достаточные запасы горючего и работающие маршруты постоянной поставки.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде 16 января.

По его словам, в декабре Украина импортировала рекордные объемы топлива за последний год.

"С начала этого года уже импортировано более 220 тыс. тонн топлива. Ежедневно в Украину заходят тысячи тонн бензина и дизеля", – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что это позволяет поддерживать стабильные резервы более чем на 20 дней среднего потребления.

"Мы постоянно в связи с участниками рынка и логистикой, чтобы оперативно реагировать на любые изменения", - подчеркнул министр.

Ранее власти Киева уверяли, что ситуация на рынке горючего будет оставаться стабильной, а сценарий с очередями и дефицитом 2022 года не повторится.