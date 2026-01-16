Запланована подія 2

Дефіцит бензину та дизелю: Шмигаль розповів про запаси палива в Україні

АЗС
Україна має достатні запаси пального / Depositphotos

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що попри атаки ворога Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.

Як пише Delo.ua,  про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 16 січня.

За його словами, у грудні Україна імпортувала рекордні обсяги пального за останній рік.

"Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тис. тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю", - заявив Шмигаль.

Він додав, що це дозволяє підтримувати стабільні резерви на рівні понад 20 днів середнього споживання.

"Ми постійно на зв’язку з учасниками ринку та логістикою, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни", - наголосив міністр.

Раніше влада Києва запевняла, що ситуація на ринку пального залишатиметься стабільною, а сценарій з чергами та дефіцитом 2022 року не повториться.

Автор:
Світлана Манько