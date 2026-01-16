Ціни на пальне в Україні можуть зрости: експерт назвав причини змін на ринку

В Україні спостерігається стрімке зростання попиту на пальне, дефіциту не очікується завдяки рекордним обсягам поставок. Проте ціни на заправках можуть зрости на 2 грн/л через здорожчання нафти та зміну курсу долара.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Чому пальне може подорожчати

За його словами, протягом перших двох тижнів січня спостерігається одночасне зростання світових цін на нафту (на 10%) та девальвація національної валюти. Оскільки Україна повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, подорожчання бареля до $66 та зростання курсу долара на 1 грн сумарно підвищили собівартість літра пального на понад 3,30 грн.

"Підвищення котирувань і валютного курсу вже сформувало підвищення закупівельної вартості пального на понад 3 грн/л. 1 січня ринок уже "проковтнув" завдяки націнці 1,5-2,25 грн/л, ще 3 грн не потягне. Отже, якщо нічого не зміниться, за кілька тижнів можемо отримати 2 грн/л гарантовано. Не дуже добре, але тут від нас нічого не залежить", — зазначив він.

Проте Україні не загрожує дефіцит завдяки історичному рекорду імпорту. Лише у грудні до країни було імпортовано понад 800 тисяч тонн дизпального. Це історичний максимум за останні 30 років, який значно перевищує щомісячне споживання, що становить близько 550-600 тисяч тонн.

Попит у столиці та виклик морозами

За даними експерта, найбільшу активність покупців фіксують у столичному регіоні, де обсяги реалізації в мережах АЗС зросли на 25-40%.

Попри ажіотаж, пального на ринку достатньо, а поточні постачання тривають стабільно. Єдиною актуальною проблемою залишається морозостійкість окремих партій дизеля.

Він також зауважив, що обсяги арктичного дизелю (-32 і нижче) обмежені, оскільки його виробляють у невеликих кількостях, а компоненти накопичують ще з літа.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що попри атаки ворога Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання. За його словами, у грудні Україна імпортувала рекордні обсяги пального за останній рік.