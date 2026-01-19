Нафта у світі здорожчала на тлі напруги між Іраном та США: якими будуть ціни на АЗС

Здорожчання нафти та девальвація гривні спричинили зростання гуртових цін на бензин і дизель. Водночас тривалі відключення світла зумовили підвищення попиту на ці види пального. З огляду на це опитані Delo.ua експерти вважають, що мережі АЗС можуть відреагувати на нові ринкові реалії вже до кінця тижня.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту підросли, оскільки деякі інвестори все ще побоюються, що США завдадуть удару по Ірану. Очікується, що американський авіаносець прибуде до Перської затоки цього тижня після операцій у Південно-Китайському морі. Котирування зростали протягом усього минулого тижня після того, як в Ірані спалахнули протести, а президент США Дональд Трамп натякнув на можливість воєнного втручання. Проте нафта почала дешевшати після деескалації напруги між двома країнами.

Станом на вечір п’ятниці, 16 січня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на лютий здорожчали на $0,37 за барель, або на 0,58%, — до $64,13 за барель, а лютневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $0,26, або на 0,44%, — до $59,34 за барель.

Крім того, зростання котирувань було зумовлене активністю на американському ринку: трейдери збільшили закупівлі напередодні довгих вихідних через святкування Дня Мартіна Лютера Кінга в США.

Попит на пальне для генераторів скасував сезон низького споживання на АЗС

За оцінкою консалтингової компанії "Нафторинок", за минулий тиждень дизель у гурті суттєво здорожчав. Станом на вечір п’ятниці, 16 січня, порівняно з 9 січня середня гуртова ціна дизпалива зросла на 1,94 грн/л — до 49,77 грн/л. За 14–16 січня приріст становив 40 коп./л.

Світовий ринок залишається нестійким: 16 січня порівняно з попереднім днем котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизельного пального) на Лондонській біржі зросли на $11,1/т — до $651,90/т. Курс гривні також коливається: за даними НБУ, долар здорожчав на 20 коп. — до 43,40 грн, а євро — на 12 коп. — до 50,44 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті також зростав у ціні. Станом на 16 січня порівняно з 9 січня середня ціна бензину А-95 підвищилася на 1,12 грн/л — до 51,52 грн/л. Порівняно з 14 січня середня ціна зросла на 41 коп./л.

Водночас котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні 15 січня, навпаки, знизилися. У портах Північно-Західної Європи бензин здешевшав на $25/т — до $608–630/т, а в Середземномор’ї — на $20–24/т, до $634–652/т (CIF).

На тлі тривалих відключень електроенергії та зниження температури оператори АЗС фіксують активізацію попиту на пальне, наслідком чого стало перевищення звичних обсягів продажів. Паралельно зростає популярність супутніх сервісів, зокрема магазинів і кафе при станціях. Наприкінці тижня зафіксовано різке зростання вартості зимового преміального дизпального. Протягом двох днів середня ціна цього продукту зросла на 1,11 грн/л — до 64,28 грн/л, тоді як з початку року приріст становив 2,73 грн/л, або 4,4%. Найбільше ціна зросла на станціях столичної KLO (+3,3 грн/л, до 69,59 грн/л) та SOCAR (+3 грн/л, до 69,99–70,99 грн/л). На АЗС ОККО та WOG преміальне дизпаливо здорожчало на 1 грн/л — до 69,99 грн/л. Також ціна зросла на АЗС Ukrnafta (+2 грн/л, до 66,99 грн/л) та в низці регіональних мереж. Водночас ціни не преміальних марок пального залишаються стабільними. Станом на вечір п’ятниці, 16 січня, порівняно з 9 січня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 14 коп./л — до 55,71 грн/л, а середня ціна дизпалива — на 4 коп./л, до 58,97 грн/л.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що ціни на бензин і дизпаливо на АЗС можуть зрости найближчим часом. Основними чинниками стали одночасне зростання світових цін на нафту та девальвація національної валюти. Оскільки Україна повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, подорожчання бареля до $66 та зростання курсу долара на 1 грн сумарно підвищили собівартість літра пального більш ніж на 3,30 грн. Спершу Куюн прогнозував здорожчання пального на 2 грн/л. Однак після того, як 16 січня знизилися котирування пального в ЄС, експерт скоригував прогноз: бензин і дизпаливо подорожчають на 1 грн/л .

З цим погоджується і засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. Він зазначає, що через зростання попиту на пальне для генераторів споживання пального в Україні за перші два тижні січня перебуває на досить високому рівні. Це нетипово для зими, коли на ринку зазвичай спостерігається затишшя. Внаслідок цього мережі АЗС швидко реалізували дешевий ресурс, завезений до початку дії нових акцизів на пальне, який планували продавати протягом усього січня.

Споживання зараз на рівні травня, але в нас є проблеми з логістикою, бо дуже важко перевозити пальне в таких умовах. Крім того, дизпаливо замерзає, тому мережам доводиться додавати до пального домішки, які недешеві Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

На його думку, до кінця цього тижня мережі ОККО та WOG підвищать ціни на 1 грн/л, а згодом це зроблять і інші оператори.

Попит на автогаз мінімальний, але дешевшати пальне не буде

За даними "Нафторинку", за минулий тиждень гуртові ціни на пропан-бутан в Україні дещо зросли. Станом на 16 січня порівняно з 14 січня середня ціна пропан-бутану на умовах доставки збільшилася на 31 грн/т — до 61 251 грн/т. Це було зумовлено підвищенням цін великим трейдером "Ост газ груп" у Львівській та Івано-Франківській областях на 1 тис. грн/т — до 59 729 грн/т і 60 229 грн/т відповідно.

Середня ціна самовивозом знизилася на 199 грн/т — до 59 420 грн/т. Компанія "ТД ДМС Трейд" зменшила ціни у Кіровоградській та Київській областях на 500 і 5 100 грн/т — до 59 500 та 59 900 грн/т відповідно. Водночас трейдер RLS у Дніпропетровській та Полтавській областях підвищив ціни на 400–1 300 грн/т — до 58 000–59 500 грн/т.

На торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 14 січня 135 т LPG було реалізовано за 57 700 грн/т (з ПДВ), що на 500 грн/т дешевше порівняно з торгами 8 січня, де реалізовувалися аналогічні обсяги. 15 січня на "Українській енергетичній біржі" компанія "Полтава Газтрейд" провела торги, на яких успішно реалізувала 323 т скрапленого газу з відвантаженням у Закарпатській області за ціною 56 500 грн/т.

На АЗС ціна автогазу демонструє незначне зростання: станом на 16 січня порівняно з 9 січня середня ціна цього виду пального зросла на 17 коп./л — до 38,04 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня не варто очікувати суттєвих змін цін на газ у гурті та на АЗС . Попит на газ залишається низьким, однак на зниження цін розраховувати не варто, оскільки імпортери наразі працюють з мінімальною маржею — на межі собівартості.

Зростання споживання через блекаути ми не бачимо. Можливо, воно є, але це нівелюється тим, що попит на цей вид пального суттєво знизився Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 39,99 WOG 61,99 61,99 39,98 Socar 61,99 61,99 39,98 Motto 58,49 57,99 35,99 БРСМ-Нафта 56,99 55,99 35,99

Дані: застосунки мереж АЗС.