УЗ запускает продажу пригородных билетов через мобильное приложение в западных областях

Укрзализныця расширила возможности мобильного приложения: теперь пассажиры еще семи западных областей Украины могут покупать билеты на пригородные поезда онлайн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

Электронный билет на пригородные поезда

"Это важный шаг в цифровой трансформации, которая повышает качество обслуживания и делает каждое путешествие более комфортным. Электронный билет хранится в приложении, гарантирует быструю посадку и позволяет совершить покупку в считанные секунды", - говорится в сообщении.

Теперь онлайн билеты на пригородные поезда доступны также во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Чтобы купить билет в телефоне, пассажирам нужно:

Загрузить приложение УЗ. Перейти к разделу "Пригородные". Выбрать точки отправки. Оформить билет.

Приложение доступно для устройств на iOS и Android, что делает поездки более комфортными и удобными.

Напомним, в ноябре "Укрзализныця" при поддержке Mastercard запустила возможность покупать билеты на пригородные поезда и City Express непосредственно в официальном приложении.