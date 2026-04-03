Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

УЗ запускает продажу пригородных билетов через мобильное приложение в западных областях

поезд Одесса-Запорожье
Электронный билет на пригородные поезда: как пользоваться / Depositphotos

Укрзализныця расширила возможности мобильного приложения: теперь пассажиры еще семи западных областей Украины могут покупать билеты на пригородные поезда онлайн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

Электронный билет на пригородные поезда

"Это важный шаг в цифровой трансформации, которая повышает качество обслуживания и делает каждое путешествие более комфортным. Электронный билет хранится в приложении, гарантирует быструю посадку и позволяет совершить покупку в считанные секунды", - говорится в сообщении.

Теперь онлайн билеты на пригородные поезда доступны также во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Чтобы купить билет в телефоне, пассажирам нужно:

  1. Загрузить приложение УЗ.
  2. Перейти к разделу "Пригородные".
  3. Выбрать точки отправки.
  4. Оформить билет.

Электронный билет хранится в приложении, позволяющем быстро пройти на посадку. Приложение доступно для устройств на iOS и Android, что делает поездки более комфортными и удобными.

Напомним, в ноябре "Укрзализныця" при поддержке Mastercard запустила возможность покупать билеты на пригородные поезда и City Express непосредственно в официальном приложении.

Автор:
Ольга Опенько