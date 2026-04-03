УЗ запускает продажу пригородных билетов через мобильное приложение в западных областях
Укрзализныця расширила возможности мобильного приложения: теперь пассажиры еще семи западных областей Украины могут покупать билеты на пригородные поезда онлайн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрзализныци".
Электронный билет на пригородные поезда
"Это важный шаг в цифровой трансформации, которая повышает качество обслуживания и делает каждое путешествие более комфортным. Электронный билет хранится в приложении, гарантирует быструю посадку и позволяет совершить покупку в считанные секунды", - говорится в сообщении.
Теперь онлайн билеты на пригородные поезда доступны также во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
Чтобы купить билет в телефоне, пассажирам нужно:
- Загрузить приложение УЗ.
- Перейти к разделу "Пригородные".
- Выбрать точки отправки.
- Оформить билет.
Электронный билет хранится в приложении, позволяющем быстро пройти на посадку. Приложение доступно для устройств на iOS и Android, что делает поездки более комфортными и удобными.
Напомним, в ноябре "Укрзализныця" при поддержке Mastercard запустила возможность покупать билеты на пригородные поезда и City Express непосредственно в официальном приложении.