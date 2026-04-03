УЗ запускає продаж приміських квитків через мобільний застосунок у західних областях
“Укрзалізниця” розширила можливості мобільного застосунку: тепер пасажири ще семи західних областей України можуть купувати квитки на приміські поїзди онлайн.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби "Укрзалізниці".
Електронний квиток на приміські поїзди
"Це важливий крок у цифровій трансформації, що підвищує якість обслуговування та робить кожну подорож комфортнішою. Електронний квиток зберігається в застосунку, гарантує швидку посадку та дозволяє здійснити покупку за лічені секунди", - йдеться в повідомленні.
Тепер онлайн-квитки на приміські поїзди доступні також у Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
Щоб придбати квиток у телефоні, пасажирам потрібно:
- Завантажити застосунок УЗ.
- Перейти до розділу "Приміські".
- Обрати точки відправлення.
- Оформити квиток.
Електронний квиток зберігається у застосунку, що дозволяє швидко пройти на посадку. Застосунок доступний для пристроїв на iOS та Android, що робить поїздки комфортнішими та зручнішими.
Нагадаємо, у листопаді "Укрзалізниця" за підтримки Mastercard запустила можливість купувати квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо в офіційному застосунку.