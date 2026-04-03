Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

УЗ запускає продаж приміських квитків через мобільний застосунок у західних областях

чай, поїзд
Електронний квиток на приміські поїзди: як користуватися / Depositphotos

“Укрзалізниця” розширила можливості мобільного застосунку: тепер пасажири ще семи західних областей України можуть купувати квитки на приміські поїзди онлайн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби "Укрзалізниці".

Електронний квиток на приміські поїзди

"Це важливий крок у цифровій трансформації, що підвищує якість обслуговування та робить кожну подорож комфортнішою. Електронний квиток зберігається в застосунку, гарантує швидку посадку та дозволяє здійснити покупку за лічені секунди", - йдеться в повідомленні.

Тепер онлайн-квитки на приміські поїзди доступні також у Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Щоб придбати квиток у телефоні, пасажирам потрібно:

  1. Завантажити застосунок УЗ.
  2. Перейти до розділу "Приміські".
  3. Обрати точки відправлення.
  4. Оформити квиток.

Електронний квиток зберігається у застосунку, що дозволяє швидко пройти на посадку. Застосунок доступний для пристроїв на iOS та Android, що робить поїздки комфортнішими та зручнішими.

Нагадаємо, у листопаді "Укрзалізниця" за підтримки Mastercard запустила можливість купувати квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо в офіційному застосунку. 

Автор:
Ольга Опенько