Світові ціни на апельсиновий сік б'ють рекорди: названо головні причини

Ф'ючерси на апельсиновий сік зросли на тлі прогнозів щодо слабшого врожаю фруктів у Бразилії, найбільшому світовому експортері соку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Найактивніші контракти зросли в ціні на 5,8% протягом одного торгового дня, що стало найбільш відчутним стрибком за останній тиждень.

Наразі біржова ціна за фунт продукції сягнула позначки 1,8320 долара.

Повідомляється, що у сезоні 2026-2027 років Бразилія планує зібрати лише 255,2 мільйона ящиків апельсинів. Цей показник на 13% нижчий за минулорічний результат та на 15% менший за середній рівень вирощування фруктів протягом останнього десятиліття.

Основною причиною падіння обсягів називають несприятливі погодні умови під час цвітіння дерев та поширення хвороб у цитрусових гаях.

Вплив клімату 

Головним чинником зниження врожаю стало поширення хвороби позеленіння цитрусових, яка продовжує вражати дерева у ключових сільськогосподарських районах країни.

Окрім цього, на результати вплинули надмірно високі температури минулого року та прогноз природного явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року.

Середня врожайність з одного гектара впала на 14% порівняно з попереднім циклом, причому негативна динаміка спостерігається серед усіх сортів апельсинів.

Ситуація на глобальному ринку апельсинового соку

Світовий ринок апельсинового соку продовжує відчувати дефіцит пропозиції через одночасні проблеми у Бразилії та Флориді, де виробники також борються із захворюваннями плантацій.

Попри значне скорочення поставок, ціни на ф’ючерси залишаються нижчими за історичні максимуми 2024 року.

Експерти пояснюють це поступовою зміною споживчих звичок та загальним уповільненням світового попиту на цей продукт.

Нагадаємо, за попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками.

Автор:
Тетяна Бесараб