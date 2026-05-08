Мировые цены на апельсиновый сок бьют рекорды: названы главные причины

Мировые цены на апельсиновый сок выросли / Depositphotos

Фьючерсы на апельсиновый сок выросли на фоне прогнозов по более слабому урожаю фруктов в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере сока.

Самые активные контракты выросли в цене на 5,8% в течение одного торгового дня, что стало наиболее ощутимым скачком за последнюю неделю.

В настоящее время биржевая цена за фунт продукции достигла отметки 1,8320 доллара.

Сообщается, что в сезоне 2026-2027 годов Бразилия планирует собрать только 255,2 миллиона ящиков апельсинов. Этот показатель на 13% ниже прошлогоднего результата и на 15% меньше среднего уровня выращивания фруктов за последнее десятилетие.

Основной причиной падения объемов называют неблагоприятные погодные условия во время цветения деревьев и распространение болезней в цитрусовых рощах.

Воздействие климата

Главным фактором снижения урожая явилось распространение болезни позеленения цитрусовых, которая продолжает поражать деревья в ключевых сельскохозяйственных районах страны.

Кроме того, на результаты повлияли чрезмерно высокие температуры в прошлом году и прогноз природного явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года.

Средняя урожайность с одного гектара упала на 14% по сравнению с предыдущим циклом, причем отрицательная динамика наблюдается среди всех сортов апельсинов.

Ситуация на глобальном рынке апельсинового сока

Мировой рынок апельсинового сока продолжает испытывать дефицит предложения из-за одновременных проблем в Бразилии и Флориде, где производители также борются с заболеваниями плантаций.

Несмотря на значительное сокращение поставок, цены на фьючерсы остаются ниже исторических максимумов 2024 года.

Эксперты объясняют это постепенной сменой потребительских привычек и общим замедлением мирового спроса на этот продукт.

Напомним, по предварительным оценкам, в текущем году потери урожая абрикосов в Украине составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со средними годовыми показателями.

Автор:
Татьяна Бессараб