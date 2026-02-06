Санкції не діють: Росія різко збільшила експорт нафти Балтійським морем – експерт

РФ у січні 2026 року експортувала рекордні 12,7 млн тонн нафти з Балтики, майже половину - танкерами під санкціями, що ставить під сумнів ефективність санкцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомив експерт Андрій Клименко.

Санкції ЄС і США не зупинили нафтовий експорт

Експерт повідомив про нові рекорди морського експорту російської нафти, попри чинні санкції.

"Мабуть у всіх вже склалося враження, що з так званим "тіньовим флотом" РФ йде успішна боротьба? - це абсолютна брехня. За нашими власними підсумками січня 2026 маємо черговий абсолютний рекорд по морському експорту сирої нафти РФ з портів Балтійського моря - 12,7 млн тонн. Попередній рекорд був в жовтні 2025 - 11,8 млн тонн", - зауважив він.

За його словами, у січні 2026 року 47,7% обсягів сирої нафти РФ було перевезено танкерами, які перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії та Канади.

Крім того, упродовж місяця зафіксовано рекордну кількість рейсів танкерів - 106. Для порівняння: у жовтні 2025 року, який раніше вважався піковим, було здійснено 99 рейсів, у листопаді - 87, у грудні - 88.

Як зазначив експерт, обсяги морського експорту сирої нафти з портів Балтійського моря демонструють чітку тенденцію до зростання. Так, у жовтні 2025 року експорт становив 11,89 млн тонн, у листопаді - 9,99 млн тонн, у грудні - 10,03 млн тонн, а в січні 2026 року сягнув рекордних 12,74 млн тонн.

За оцінкою фахівця, вплив санкцій проти "Роснефті" та "Лукойлу", запроваджених наприкінці 2025 року, був помітний лише у листопаді, коли спостерігалося тимчасове зниження обсягів. Вже у грудні покупці російської нафти адаптувалися до нових умов і почали компенсувати падіння, а в січні 2026 року "ефект переляку" від санкцій фактично зійшов нанівець.

Реальні доходи РФ від нафти приховані

Експерт застерігає від поширеного твердження про нібито різке падіння цін на російську нафту, яке ґрунтується на повідомленнях окремих "джерел". За його словами, ці дані походять від міжнародної маркетингової агенції, що протягом багатьох років має тісні офіційні та неофіційні зв’язки з міністерствами економіки та фінансів РФ. Її показники впродовж тривалого часу використовувалися російським урядом у фінансових розрахунках.

Водночас, зазначає експерт, спроби заспокоїти громадськість інформацією про нібито різке скорочення бюджетних надходжень РФ від експорту нафти, з посиланням на дані російського Міністерства фінансів, виглядають щонайменше некоректно.

Він звертає увагу на те, що валютні надходження від експорту нафти часто не повертаються до офіційного бюджету: кошти або залишаються на закордонних рахунках і використовуються для закупівлі підсанкційного обладнання та мікроелектроніки для військового виробництва, або ж конвертуються в криптовалюту, яка не відображається в офіційній фінансовій звітності.

Боротьба лише починається

За оцінкою експерта, поширення тез про нібито "падіння" доходів Росії від експорту нафти є масштабною інформаційною операцією Кремля. Її мета не допустити запровадження повноцінних санкцій ЄС проти російської нафти, яких, попри поширені переконання, досі фактично не існує, а також заблокувати практичні кроки з обмеження руху підсанкційних танкерів перед входом до Балтійського моря.

Крім того, така інформаційна кампанія спрямована на те, щоб Євросоюз не забороняв участь у перевезеннях суден, які частково належать компаніям з країн ЄС, зокрема Греції та інших європейських держав.

Експерт наголошує, що попри наявність чітких і законних механізмів протидії російському нафтовому експорту, Європа й досі уникає рішучих дій, побоюючись ескалації з боку РФ.

"Всі прекрасно знають, що і як треба робити - Україна вже більше року на всіх рівнях, до президента включно, який мало не щодня публічно і не публічно цим займається - розписала можливий і законний алгоритм потрібних дій наших європейських, в тому числі британських і балтійських союзників... Але. Європа все ще боїться РФ і "ескалації. Отже, насправді боротьба ще тільки починається", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, з 1 лютого рівень граничної ціни на російську нафту було знижено до $44,10 за барель (з попередніх $60). Проте в Євросоюзі вже розглядають радикальніший крок — повну заборону на надання суден та послуг для перевезення російської нафти, незалежно від її ціни.

Це може стати критичним ударом по здатності Кремля фінансувати військовий бюджет.