Зеленський ввів нові санкції проти капітанів “тіньового флоту” РФ та підприємств ВПК

21 лютого президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо нових санкційних пакетів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби глави держави.

Обмеження стосуються капітанів суден, які перевозять російську нафту в обхід міжнародних заборон, а також осіб і компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Перший пакет передбачає санкції проти 225 капітанів так званого російського “тіньового флоту”. За даними моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях, вони транспортували нафтопродукти в обхід обмежень ЄС та країн G7.

Серед підсанкційних - громадяни 11 держав, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Водночас 188 танкерів, на яких вони працювали, уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

Другий пакет охоплює 46 громадян Росії, двох громадян Ірану та 44 російські компанії, що забезпечують потреби військово-промислового комплексу РФ. Йдеться про підприємства, які розробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та комплектуючі для виробництва ракет, дронів, стрілецької зброї й боєприпасів.

Іранські громадяни, внесені до списку, причетні до постачання авіаційних компонентів в обхід санкцій для іранської корпорації, що співпрацює з Росією у виробництві "шахедів".

Україна планує передати партнерам інформацію про нові обмеження для їх синхронізації та надалі розширювати санкційний тиск на осіб і структури, які сприяють російській агресії.

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту, а також проти кремлівських пропагандистів.