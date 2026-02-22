Зеленский ввел новые санкции против капитанов "теневого флота" РФ и предприятий ВПК

21 февраля президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о новых санкционных пакетах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы главы государства.

Ограничения касаются капитанов судов, перевозящих российскую нефть в обход международных запретов, а также лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Первый пакет предусматривает санкции против 225 капитанов так называемого российского "теневого флота". По данным мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях они транспортировали нефтепродукты в обход ограничений ЕС и стран G7.

Среди подсанкционных – граждане 11 государств, в том числе России, Индии и Филиппин. В то же время, 188 танкеров, на которых они работали, уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Второй пакет охватывает 46 граждан России, двух граждан Ирана и 44 российских компании, обеспечивающих потребности военно-промышленного комплекса РФ. Речь идет о предприятиях, разрабатывающих и ремонтирующих технику, средствах радиоэлектронной борьбы и комплектующие для производства ракет, дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

Иранские граждане, внесенные в список, имеют отношение к поставкам авиационных компонентов в обход санкций для иранской корпорации, сотрудничающей с Россией в производстве "шахедов".

Украина планирует передать партнерам информацию о новых ограничениях для их синхронизации и в дальнейшем расширять санкционное давление на лиц и структуры, способствующие российской агрессии.

Напомним, несколько дней назад Зеленский подписал указ о введении новых санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть, а также против кремлевских пропагандистов.