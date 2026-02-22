Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,44

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский ввел новые санкции против капитанов "теневого флота" РФ и предприятий ВПК

Зеленский рассказал о промежуточных результатах переговоров
Зеленский ввел новые санкции против капитанов "теневого флота" / Офис президента

21 февраля президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о новых санкционных пакетах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы главы государства.

Ограничения касаются капитанов судов, перевозящих российскую нефть в обход международных запретов, а также лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Первый пакет предусматривает санкции против 225 капитанов так называемого российского "теневого флота". По данным мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях они транспортировали нефтепродукты в обход ограничений ЕС и стран G7.

Среди подсанкционных – граждане 11 государств, в том числе России, Индии и Филиппин. В то же время, 188 танкеров, на которых они работали, уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Второй пакет охватывает 46 граждан России, двух граждан Ирана и 44 российских компании, обеспечивающих потребности военно-промышленного комплекса РФ. Речь идет о предприятиях, разрабатывающих и ремонтирующих технику, средствах радиоэлектронной борьбы и комплектующие для производства ракет, дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

Иранские граждане, внесенные в список, имеют отношение к поставкам авиационных компонентов в обход санкций для иранской корпорации, сотрудничающей с Россией в производстве "шахедов".

Украина планирует передать партнерам информацию о новых ограничениях для их синхронизации и в дальнейшем расширять санкционное давление на лиц и структуры, способствующие российской агрессии.

Напомним, несколько дней назад Зеленский подписал указ о введении новых санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть, а также против кремлевских пропагандистов.

Автор:
Татьяна Гойденко