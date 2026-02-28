Зеленский ввел санкции против российских логистических компаний и почтовых операторов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций к десяти российским транспортно-логистическим предприятиям, которые обеспечивают доставку грузов на временно оккупированные территории и поддерживают армию РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Под санкции попали также компании, использующие захваченную инфраструктуру "Укрпочта" для выдачи пенсий, социальных выплат, работы как паспортных столов и принудительной паспортизации и выдачи повесток.

Кроме того, санкции затронули почтовые операторы, организовавшие каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения, в частности электроники и дронов.

"Особая роль почтовых сервисов состоит в доставке микроэлектроники из-за границы. Ненормально, когда из Германии можно отправить почтой микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставки. Соответствующая информация уже у партнеров", - отметил советник президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Напомним, 21 февраля президент Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны по новым санкционным пакетам в отношении капитанов судов, перевозящих российскую нефть в обход международных запретов.