Зеленский ввел новые санкции против российских компаний, связанных с ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом, обходом ограничений и деятельностью на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.

В санкционный пакет, направленный против ВПК, включены 26 физических и 31 юридическое лицо. Речь идет, в частности, о компаниях, производящих безэкипажные подводные, надводные и воздушные системы, а также программное обеспечение для них.

Под ограничения также попали предприятия, связанные с производством и обслуживанием вооружения, в том числе средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, бронетехники, подлодок, кораблей и вспомогательного флота, а также портового оборудования и комплектующих.

Отдельно санкции введены против предприятий авиастроительной отрасли, занимающихся производством и ремонтом комплектующих для вертолетов типов Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172 и Ми-14.

Еще одно решение предусматривает санкции против 7 физических и 11 юридических лиц, причастных к обходу международных ограничений. Среди них – производители комплектующих к ракетам Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К". Также в список вошли компании, осуществляющие незаконную деятельность на временно оккупированных территориях и участвовавших в строительстве Керченского моста.

Украина намерена передать партнерам необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

По словам советника президента по санкционной политике Владислава Власюка, новые ограничения направлены на ключевые элементы российского военно-промышленного комплекса и сети обхода санкций. Он подчеркнул, что санкционное давление в дальнейшем будет только усиливаться во взаимодействии с международными партнерами .

Напомним, ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против российских и иранских компаний и граждан, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.