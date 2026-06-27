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Украинские инвесторы могут получить доступ к акциям "Киевстара" на Nasdaq

"Киевстар"
Украинские инвесторы могут получить доступ к акциям "Киевстара"

Крупнейший оператор мобильной связи в Украине "Киевстар" и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий развитие рынка капитала и интеграцию украинской финансовой инфраструктуры с международными рынками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Документ был подписан во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.

Одним из направлений сотрудничества станет проработка механизма, который позволит украинским инвесторам получить доступ к акциям Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), торгующиеся на американской бирже Nasdaq.

Стороны планируют работать над нормативными, регуляторными и организационными предпосылками для реализации этого проекта в соответствии с украинским законодательством. Сотрудничество должно способствовать расширению инвестиционных возможностей граждан и развитию финансовой инклюзии.

Ранее президент "Киевстара" Александр Комаров сообщал, что компания рассматривает возможность пробного выпуска облигаций на внутреннем рынке. По его словам, такой инструмент может стать одним из источников финансирования будущих проектов компании.

В марте глава НКЦБФР Алексей Семенюк сообщал о переговорах с "Киевстаром" о запуске новых инструментов на рынке капитала, а также развитии финансовых сервисов и других направлений сотрудничества.

Напомним, в 2025 году " Киевстар" вышел на биржу Nasdaq из-за соглашения со SPAC-компанией. В ходе вторичного размещения акций в январе 2026 года спрос на ценные бумаги компании превысил предложение в пять раз.

Автор:
Татьяна Гойденко