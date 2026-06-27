Українські інвестори можуть отримати доступ до акцій "Київстару" на Nasdaq

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні "Київстар" та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписали меморандум про співпрацю, який передбачає розвиток ринку капіталу та інтеграцію української фінансової інфраструктури з міжнародними ринками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Документ підписали під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

Одним із напрямів співпраці стане опрацювання механізму, який дозволить українським інвесторам отримати доступ до акцій Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), що торгуються на американській біржі Nasdaq.

Сторони також планують працювати над нормативними, регуляторними та організаційними передумовами для реалізації цього проєкту відповідно до українського законодавства. Зазначається, що співпраця має сприяти розширенню інвестиційних можливостей громадян та розвитку фінансової інклюзії.

Раніше президент "Київстару" Олександр Комаров повідомляв, що компанія розглядає можливість пробного випуску облігацій на внутрішньому ринку. За його словами, такий інструмент може стати одним із джерел фінансування майбутніх проєктів компанії.

У березні голова НКЦПФР Олексій Семенюк повідомляв про переговори з "Київстаром" щодо запуску нових інструментів на ринку капіталу, а також розвитку фінансових сервісів та інших напрямів співпраці.

Нагадаємо, у 2025 році "Київстар" вийшов на біржу Nasdaq через угоду зі SPAC-компанією. Під час вторинного розміщення акцій у січні 2026 року попит на цінні папери компанії перевищив пропозицію у п’ять разів.