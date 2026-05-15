"Киевстар" заканчивает эпоху 3G: оператор назвал сроки полного перехода на 4G

Киевстар сообщил, что 2026 станет последним годом использования технологии 3G в Украине для компании. Оператор планирует полностью сосредоточиться на развитии сети 4G и последующей подготовки к запуску 5G после завершения войны.

Как сообщает Delo.ua, об этом во время конференц-кола по итогам I квартала 2026 года заявил СЕО компании Александр Комаров, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, оператор почти выполнил лицензионные обязательства по покрытию 4G для 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE покрытие всех основных автомобильных дорог страны.

В компании не ожидают запуска 5G в Украине до завершения войны. По оценке руководства оператора, внедрение технологии возможно спустя примерно 12 месяцев после окончания боевых действий.

Комаров отметил, что инвестиции в LTE остаются стратегическим направлением развития компании.

В то же время, количество абонентов оператора в I квартале 2026 года сократилось на 0,4 млн — до 22 млн пользователей. В компании объясняют это несколькими факторами:

сокращением использования двойных SIM-карт;

повышением тарифов;

демографической ситуацией в Украине.

Несмотря на это, по данным национального регулятора, "Киевстар" удерживает долю рынка на уровне более 47% и даже незначительно увеличил ее в 2025 году.

Финансовые показатели оператора продолжают расти. По итогам І квартала 2026 года выручка компании выросла на 31,3% - до 13,9 млрд грн, а средний доход от одного абонента (ARPU) вырос на 18,4% - до 166,5 грн;