Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Киевстар" заканчивает эпоху 3G: оператор назвал сроки полного перехода на 4G

"Киевстар"
"Киевстар" закрывает эпоху 3G

Киевстар сообщил, что 2026 станет последним годом использования технологии 3G в Украине для компании. Оператор планирует полностью сосредоточиться на развитии сети 4G и последующей подготовки к запуску 5G после завершения войны.

Как сообщает Delo.ua, об этом во время конференц-кола по итогам I квартала 2026 года заявил СЕО компании Александр Комаров, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, оператор почти выполнил лицензионные обязательства по покрытию 4G для 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE покрытие всех основных автомобильных дорог страны.

В компании не ожидают запуска 5G в Украине до завершения войны. По оценке руководства оператора, внедрение технологии возможно спустя примерно 12 месяцев после окончания боевых действий.

Комаров отметил, что инвестиции в LTE остаются стратегическим направлением развития компании.

В то же время, количество абонентов оператора в I квартале 2026 года сократилось на 0,4 млн — до 22 млн пользователей. В компании объясняют это несколькими факторами:

  • сокращением использования двойных SIM-карт;
  • повышением тарифов;
  • демографической ситуацией в Украине.

Несмотря на это, по данным национального регулятора, "Киевстар" удерживает долю рынка на уровне более 47% и даже незначительно увеличил ее в 2025 году.

Финансовые показатели оператора продолжают расти. По итогам І квартала 2026 года выручка компании выросла на 31,3% - до 13,9 млрд грн, а средний доход от одного абонента (ARPU) вырос на 18,4% - до 166,5 грн;

Автор:
Татьяна Гойденко